Pesquisador encontra espécie rara de perereca que muda de cor no ES

Espécie rara de perereca que muda de cor foi registrada no interior do Espírito Santo Crédito: Alexander Mônico

Phasmahyla exilis e possui a habilidade de mudar de cor quando se sente ameaçada por algum predador. Uma espécie rara de perereca foi fotografada no interior do Espírito Santo , no município de Santa Teresa . E o motivo do ineditismo desse animal também é curioso: o exemplar é da espéciee possui a habilidade de mudar de cor quando se sente ameaçada por algum predador.

Alexander Mônico, biólogo e doutorando em Ecologia no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), explicou que essa espécie é praticamente exclusiva do Espírito Santo porque é um animal extremamente dependente de um ambiente bem conservado para sobreviver e encontra esse habitat em regiões de Mata Atlântica.

"Ela é praticamente exclusiva do Espírito Santo. Os registros que nós temos ficam centralizados na região entre Santa Teresa e Domingos Martins, até a reserva biológica de Duas Bocas, em Cariacica, todos os registros que nós temos estão dentro dessa extensão. Então é um bicho bem capixaba, é uma espécie exclusiva de Mata Atlântica e estritamente florestal, então depende de um ambiente conservado e próximo a pequenos riachos no interior de mata, onde colocam os ovos, que precisam ser de água bem limpa", explicou Alexander.

Espécie rara de perereca que muda de cor foi registrada no interior do Espírito Santo Crédito: Alexander Mônico

O biólogo contou que a condição de mudança de cor da perereca é bastante curiosa. O fato que chamou a atenção é a mudança de cor  do verde para o vermelho  de forma bem rápida, inclusive em exemplares mais jovens do animal. Alexander disse que isso é um aviso para que predadores não comam o animal, já que ela pode ser venenosa. Ele ressaltou, porém, que o bicho não faz nenhum mal para seres humanos na natureza.

"A gente sabe que anfíbios mudam de cor em alguns contextos sociais em que estiverem envolvidos. Mas o fato que nos chamou muito a atenção é que os jovens dessa espécie mudavam de coloração muito rápido. A gente tratou isso como sendo uma mudança de cor apozemática, que tem a função de espantar o predador devido a cor. Isso é um alerta do bicho para dizer 'não se alimente de mim, eu sou venenoso', mas é importante deixar claro que ela não apresenta riscos aos seres humanos", afirmou.

Espécie rara de perereca que muda de cor foi registrada no interior do Espírito Santo Crédito: Alexander Mônico

Esse foi o primeiro registro de mudança de coloração feito no Brasil entre anfíbios, segundo Alexander. A pesquisa da espécie, inclusive, rendeu uma publicação na Herpetology Notes , revista internacional voltada para estudos acerca de anfíbios e répteis. O biólogo contou que o trabalho de registro do animal foi feito por um grupo de estudantes de todo o Brasil, coordenado por Alexander, e foi sediado na Estação Biológica de Santa Lúcia, em Santa Teresa.