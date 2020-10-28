Parque da Pedra Azul ganha mirantes com vista para a Pedra do Lagarto

O Parque Estadual da Pedra Azul agora conta com dois novos mirantes para observação Crédito: DicasDoOrocio/Instagram e Divulgação/Iema

Parque Estadual da Pedra Azul, localizado na cidade de O que já era bom ficou ainda melhor. Olocalizado na cidade de Domingos Martins , na Região Serrana do Estado, ganhou dois novos deques, ideais para observação e também fazer aquele registro das belezas que a região possui. Agora, os visitantes podem contemplar a Pedra do Lagarto por um novo ângulo, já o outro proporciona uma vista completa de toda a rocha que dá nome a um dos locais mais procurados por quem gosta de curtir a natureza e um clima frio no Espírito Santo

Recentemente o Parque Estadual da Pedra Azul passou por melhorias nas trilhas, sendo que as principais intervenções são em duas das três trilhas que a unidade de conservação oferece.

AGENDAMENTO

[email protected]. É permitido o agendamento de um grupo de até 6 pessoas por e-mail. Mas para visitar o local, é preciso agendar. As novidades em relação ao Parque Estadual da Pedra Azul não se limitam à estrutura. O agendamento para visitação agora passa a ser feito exclusivamente por e-mail. A partir desta semana, o visitante deverá enviar previamente nome, CPF, data e turno para. É permitido o agendamento de um grupo de atépor e-mail.

8h às 11h e das 13h às 16h, com limite de 50 visitantes por turno. Os dias de funcionamento variam de acordo com a classificação do Mapa de Gestão de Risco da Covid-19. Antes de agendar a visita, o interessado deve conferir a classificação de risco e os dias de funcionamento no O parque funciona em dois turnos, que vão dase das, com limite depor turno. Os dias de funcionamento variam de acordo com a classificação do Mapa de Gestão de Risco da Covid-19. Antes de agendar a visita, o interessado deve conferir a classificação de risco e os dias de funcionamento no site do Iema . O governo do Estado atualiza o mapa de risco entre o período da tarde e noite, sempre às sextas-feiras, e as regras passam a valer a partir da segunda-feira seguinte à publicação.

Devido à pandemia, os visitantes deverão usar máscaras, levar o próprio recipiente para beber água, além do álcool gel 70% para realizar a higienização das mãos com frequência. Pessoas que fazem parte do Grupo de Risco para a Covid-19 devem evitar a visitação ou procurar horários de menor lotação. As regras seguem a Portaria Nº 142-R, do governo do Estado, publicada no dia 18 de agosto, que autorizou a reabertura das unidades de conservação seguindo a classificação do Mapa de Gestão de Risco.

COMO CHEGAR?

O Parque Estadual da Pedra Azul fica localizado na Rota do Lagarto, no km 03, no distrito de Pedra Azul, em Domingos Martins. O local conta com um bioma rico da Mata Atlântica, com uma área total de 1.240 hectares. A unidade de conservação conta ainda com alojamento para pesquisadores, centro de visitantes, vigilância armada, escritório administrativo, além das trilhas, piscinas naturais e os pontos de observação.

Segundo o Instituto Estadual de Meio Ambiente, a Pedra Azul possui 1.822 metros de altitude e junto com a Pedra das Flores, com 1.909 metros de altitude, e a Pedra do Lagarto, formam um conjunto rochoso granítico, que além de ser um dos cartões postais do Estado é também considerado um patrimônio geológico brasileiro.