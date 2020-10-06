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Leonel Ximenes

Domingos Martins é a segunda cidade mais hospitaleira do Brasil

Levantamento foi feito com clientes da maior plataforma de aluguéis de imóveis para viagens do mundo

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 05:00

Públicado em 

06 out 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Nevoeiro em Campinho, Domingos Martins, cidade hospitaleira e com clima ameno
Nevoeiro em Campinho, Domingos Martins, cidade hospitaleira e com clima ameno Crédito: Ângela Cesconetto/Arquivo AG
Levantamento do AirBNB, plataforma de aluguéis de imóveis para viagens, elegeu Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, como a segunda cidade mais hospitaleira do Brasil, perdendo somente para Piracaia, no interior de São Paulo.
Para definir como os martinenses são bons anfitriões, o AirBNB analisou as notas dos turistas sobre as casas para hospedagem. Os critérios para as notas incluem, por exemplo, aspectos de limpeza e higienização, facilidade para check-in e check-out, comunicação com o anfitrião e se o espaço estava de acordo com as expectativas.
O AirBNB apontou que há uma tendência atual no Brasil de os turistas procurarem por casas de campo e em cidades menores de praia em destinos “hiperlocais”, a até 300 km dos centros urbanos. “Em muitos casos, são famílias em busca de um refúgio fora da cidade grande e, ao mesmo tempo, com boa infraestrutura (como conexão à internet), para conciliar férias com a família e trabalho em home-office”, analisou a pesquisa.

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A cidade capixaba com clima agradável de montanha, entretanto, tem diversos problemas a serem superados para manter sua hospitalidade em dia. O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) destaca que há 1,3 veículo para cada morador e 70% das casas não têm condições adequadas de saneamento básico, segundo o IBGESeis candidatos disputam a Prefeitura de Domingos Martins, que tem cerca de 34 mil habitantes. Pedra Azul, o maior destino de montanhas do ES, faz parte de Domingos Martins.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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