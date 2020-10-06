Domingos Martins é a segunda cidade mais hospitaleira do Brasil

Levantamento do AirBNB, plataforma de aluguéis de imóveis para viagens, elegeu Domingos Martins
, na Região Serrana
do Espírito Santo, como a segunda cidade mais hospitaleira do Brasil, perdendo somente para Piracaia, no interior de São Paulo.
Para definir como os martinenses são bons anfitriões, o AirBNB analisou as notas dos turistas sobre as casas para hospedagem. Os critérios para as notas incluem, por exemplo, aspectos de limpeza e higienização, facilidade para check-in e check-out, comunicação com o anfitrião e se o espaço estava de acordo com as expectativas.
O AirBNB apontou que há uma tendência atual no Brasil de os turistas procurarem por casas de campo e em cidades menores de praia em destinos “hiperlocais”, a até 300 km dos centros urbanos. “Em muitos casos, são famílias em busca de um refúgio fora da cidade grande e, ao mesmo tempo, com boa infraestrutura (como conexão à internet), para conciliar férias com a família e trabalho em home-office”, analisou a pesquisa.
A cidade capixaba com clima agradável de montanha, entretanto, tem diversos problemas a serem superados para manter sua hospitalidade em dia. O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) destaca que há 1,3 veículo para cada morador e 70% das casas não têm condições adequadas de saneamento básico, segundo o IBGE
. Seis candidatos disputam a Prefeitura de Domingos Martins
, que tem cerca de 34 mil habitantes. Pedra Azul, o maior destino de montanhas do ES, faz parte de Domingos Martins.