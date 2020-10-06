Domingos Martins é a segunda cidade mais hospitaleira do Brasil

Para definir como os martinenses são bons anfitriões, o AirBNB analisou as notas dos turistas sobre as casas para hospedagem. Os critérios para as notas incluem, por exemplo, aspectos de limpeza e higienização, facilidade para check-in e check-out, comunicação com o anfitrião e se o espaço estava de acordo com as expectativas.

O AirBNB apontou que há uma tendência atual no Brasil de os turistas procurarem por casas de campo e em cidades menores de praia em destinos “hiperlocais”, a até 300 km dos centros urbanos. “Em muitos casos, são famílias em busca de um refúgio fora da cidade grande e, ao mesmo tempo, com boa infraestrutura (como conexão à internet), para conciliar férias com a família e trabalho em home-office”, analisou a pesquisa.