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Região Serrana

Chuva de granizo atinge Pedra Azul, em Domingos Martins

Moradores ficaram surpresos com a chuva e relatos indicam que o tempo era de sol forte antes do fenômeno

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 17:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 17:11
Grama foi tomada por pedras de gelo em Domingos Martins
Grama foi tomada por pedras de gelo em Domingos Martins Crédito: Reprodução
Uma chuva de granizo que durou cerca de 30 minutos surpreendeu moradores da região Serrana do Espírito Santo nesta terça-feira (29). O registro em Domingos Martins foi feito pelo administrador Emerson Pizzol, que mora no município há mais de 40 anos e disse nunca ter visto uma chuva dessas em condições de sol forte. Apesar do relato, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) afirma que havia a previsão de instabilidade na região.
Chuva de granizo atinge Pedra Azul, em Domingos Martins
Segundo Emerson Pizzol, os carros ainda estavam estacionados na rua, já que não esperavam pela precipitação. O vídeo foi feito por volta de 13h30, na Região de Pedra Azul. "Hoje nem tinha sinal de chuva, foi totalmente uma surpresa", diz.
Por outro lado, o meteorologista Hugo Ramos, do Incaper, diz que a previsão de instabilidade na região já havia sido divulgada e a chuva de granizo não é tão surpreendente, uma vez que condições apontavam para que o fenômeno ocorresse.
O especialista explica que o tempo se apresenta com forte calor e presença de umidade. A instabilidade, isto é, formação de nuvens de tempestade, foi a causa da chuva nesta tarde.

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