Grama foi tomada por pedras de gelo em Domingos Martins Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. Chuva de granizo atinge Pedra Azul, em Domingos Martins

Segundo Emerson Pizzol, os carros ainda estavam estacionados na rua, já que não esperavam pela precipitação. O vídeo foi feito por volta de 13h30, na Região de Pedra Azul. "Hoje nem tinha sinal de chuva, foi totalmente uma surpresa", diz.

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Por outro lado, o meteorologista Hugo Ramos, do Incaper, diz que a previsão de instabilidade na região já havia sido divulgada e a chuva de granizo não é tão surpreendente, uma vez que condições apontavam para que o fenômeno ocorresse.

O especialista explica que o tempo se apresenta com forte calor e presença de umidade. A instabilidade, isto é, formação de nuvens de tempestade, foi a causa da chuva nesta tarde.