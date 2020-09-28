Conheça alimentos e bebidas que ajudam a reduzir a retenção de líquido

A semana começou com os termômetros alcançando altas temperaturas no Espírito Santo. Nesta segunda (28), cidades do Norte do Estado chegaram a registrar 36 ºC. O cenário exige cuidados, já que oferece riscos à saúde da população. O conselho de ouro nesses casos não é novidade: hidratação. Um dos problemas causados pelo calorão é a retenção de líquido. Alguns dos sintomas são facilmente percebidos, como dores na perna e inchaços. Mas o que fazer quando eles começam a aparecer? Conheça alimentos e bebidas que ajudam a amenizar o problema.
"A tendência é a gente começar a sentir os efeitos do calor. Normalmente as pessoas chegam em casa com as pernas inchadas, doendo", disse a nutricionista e comentarista da CBN Vitória, Roberta Larica, durante o quadro Boa Mesa CBN desta segunda (28).
Portanto, é preciso ter atenção com a alimentação e à exposição ao sol. Segundo a nutricionista, adicionar alguns alimentos à dieta pode evitar o aumento da retenção de líquidos.
- Beba mais água. Retenção é sinal de desidratação;
- Reduza o consumo de sal na alimentação. O excesso provoca a retenção de líquidos;
- Saiba dosar o consumo de refrigerantes e cervejas, bebidas que ajudam na retenção de líquidos;
- Aumente o consumo de alimentos ricos em potássio, como o pepino, melão, limão, abacaxi, e outros;
- O suco verde é uma opção diurética, ajuda a urinar e diminui a retenção;
- O chá da casca do abacaxi pode ser ingerido por qualquer pessoa. Adicione gengibre;
- Melhore a circulação do corpo. Aumente a atividade física, coloque as pernas pra cima durante a noite.
Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, Roberta Larica ainda disse que o inchaço pode estar ligado a problemas nos rins. Por isso, segundo a nutricionista, caso o sinal seja frequente, procure um médico.