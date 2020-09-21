Passo a passo: pequenos hábitos para começar a ser mais saudável

A segunda-feira é, sem dúvidas, o dia oficial da dieta. E quando o calendário se aproxima do final do ano, o desespero de alguns se torna ainda maior em busca de emagrecimento ou da retomada dos hábitos saudáveis para a chegada do verão. O objetivo de cada um pode ser cumprido, mas com praticidade e equilíbrio, segundo a nutricionista e comentarista da Rádio CBN Vitória, Roberta Larica.
Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, durante o quadro Boa Mesa CBN desta segunda (21), a nutricionista enfatizou a importância de "mudanças sustentáveis", que podem trazer benefícios ao longo da vida.
VEJA ALGUMAS DICAS PARA SER MAIS SAUDÁVEL:
DESFRUTE OS MOMENTOS
"Reduza biscoitos, barras de cereais, refrigerantes, balinhas. Comece a mudar os hábitos, sem cortar nada, mas tirando o que é processado e priorizando uma alimentação mais limpa, com comida de verdade. Um prato colorido no almoço e no jantar também ajuda. Evite pratos brancos ou amarelos, coloque cores. Reduza ou corte a bebida alcoólica. A gente precisa abrir mão de algumas coisas, mas não de forma radical", disse a nutricionista.
"Nosso organismo funciona como um relógio e quem comanda as ações é o sol. O ideal seria estimular a produção de hormônio pela manhã, com a luz do dia, fazendo atividades físicas, por exemplo. Para isso é preciso dormir cedo. O sono reparador é extremamente importante para o apetite, emagrecimento", chamou a atenção.
"O recomendado é 35ml por quilo. O ideal é andar com a garrafinha, tomar com frequência, não adianta ingerir tudo de uma vez à noite, por exemplo. Café e chá desidratam, não funcionam da mesma forma", alerta Roberta Larica.
"Ainda vivemos na rodinha do 'hamster', parecendo sempre atrasados. Vivemos muito pouco o aqui e o agora, o que é muito importante para nossa saúde mental. Vamos aprender a desfrutar dos momentos", finaliza a nutricionista.