Passo a passo: pequenos hábitos para começar a ser mais saudável

DESFRUTE OS MOMENTOS

"Reduza biscoitos, barras de cereais, refrigerantes, balinhas. Comece a mudar os hábitos, sem cortar nada, mas tirando o que é processado e priorizando uma alimentação mais limpa, com comida de verdade. Um prato colorido no almoço e no jantar também ajuda. Evite pratos brancos ou amarelos, coloque cores. Reduza ou corte a bebida alcoólica. A gente precisa abrir mão de algumas coisas, mas não de forma radical", disse a nutricionista.

"Nosso organismo funciona como um relógio e quem comanda as ações é o sol. O ideal seria estimular a produção de hormônio pela manhã, com a luz do dia, fazendo atividades físicas, por exemplo. Para isso é preciso dormir cedo. O sono reparador é extremamente importante para o apetite, emagrecimento", chamou a atenção.

"O recomendado é 35ml por quilo. O ideal é andar com a garrafinha, tomar com frequência, não adianta ingerir tudo de uma vez à noite, por exemplo. Café e chá desidratam, não funcionam da mesma forma", alerta Roberta Larica.