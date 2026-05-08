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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/05/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a sexta-feira de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

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Publicado em 08 de Maio de 2026 às 08:54

A sexta-feira será intensa, mas cheia de potencial para mudanças positivas (Imagem: Noody | Shutterstock)
A sexta-feira será intensa, mas cheia de potencial para mudanças positivas Crédito: Imagem: Noody | Shutterstock
A sexta-feira trará uma energia de transformação, recomeços e tomada de consciência. Algumas cartas do tarot indicam encerramentos importantes e necessidade de desapego, enquanto outras apontam oportunidades emocionais, crescimento e conquistas. Será um dia intenso, mas cheio de potencial para mudanças positivas.
A seguir, confira a previsão do tarot para cada um dos signos!

Áries — 10 de Ouros

O dia favorecerá a segurança material do ariano (Imagem: Gater Images | Shutterstock)
O dia favorecerá a segurança material do ariano Crédito: Imagem: Gater Images | Shutterstock
Haverá estabilidade e prosperidade, conforme a carta “10 de Ouros”. O dia favorecerá segurança material, família e construção de algo duradouro.

Touro — 8 de Copas

O dia do taurino pedirá coragem para deixar para trás o que não faz mais sentido emocionalmente (Imagem: Gater Images | Shutterstock)
O dia do taurino pedirá coragem para deixar para trás o que não faz mais sentido emocionalmente Crédito: Imagem: Gater Images | Shutterstock
A carta “8 de Copas” indica que o desapego será necessário. O dia pedirá coragem para deixar para trás o que não faz mais sentido emocionalmente.

Gêmeos — 4 de Ouros

O geminiano precisará ter atenção para não se prender a situações por medo de perder segurança (Imagem: Gater Images | Shutterstock)
O geminiano precisará ter atenção para não se prender a situações por medo de perder segurança Crédito: Imagem: Gater Images | Shutterstock
Será necessário cuidado com o pego e a necessidade de controle. A carta “4 de Ouros” pede atenção para não se prender a situações por medo de perder segurança.

Câncer — 10 de Espadas

Para o canceriano, algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, essa mudança trará libertação (Imagem: Gater Images | Shutterstock)
Para o canceriano, algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, essa mudança trará libertação Crédito: Imagem: Gater Images | Shutterstock
A carta “10 de Espadas” indica encerramento de um ciclo. Algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, essa mudança trará libertação e recomeço.

Leão — Ás de Copas

O dia favorecerá o amor, as reconexões e a abertura do coração ao leonino (Imagem: Gater Images | Shutterstock)
O dia favorecerá o amor, as reconexões e a abertura do coração ao leonino Crédito: Imagem: Gater Images | Shutterstock
A carta “Ás de Copas” indica novo ciclo emocional. O dia favorecerá o amor, as reconexões e a abertura do coração. Se permita sentir.

Virgem — 8 de Espadas

O virginiano deverá ter cuidado com pensamentos limitantes (Imagem: Gater Images | Shutterstock)
O virginiano deverá ter cuidado com pensamentos limitantes Crédito: Imagem: Gater Images | Shutterstock
A carta “8 de Espadas” pede cuidado com pensamentos limitantes. Você pode estar se prendendo mais ao medo do que à realidade.

Libra — O Mago

O libriano terá tudo o que precisa para fazer acontecer (Imagem: Gater Images | Shutterstock)
O libriano terá tudo o que precisa para fazer acontecer Crédito: Imagem: Gater Images | Shutterstock
O poder de realização estará em alta , conforme a carta “O Mago”. Você terá tudo o que precisa para fazer acontecer. Será um bom dia para agir.

Escorpião — O Julgamento

O dia favorecerá decisões importantes ao escorpiano (Imagem: Gater Images | Shutterstock)
O dia favorecerá decisões importantes ao escorpiano Crédito: Imagem: Gater Images | Shutterstock
A carta “O Julgamento” revela despertar e tomada de consciência. O dia favorecerá decisões importantes e mudanças de direção.

Sagitário — O Carro

O dia favorecerá avanços importantes e decisões firmes ao sagitariano (Imagem: Gater Images | Shutterstock)
O dia favorecerá avanços importantes e decisões firmes ao sagitariano Crédito: Imagem: Gater Images | Shutterstock
Movimento e conquista estarão presentes, conforme a carta “O Carro”. O dia favorecerá avanços importantes e decisões firmes. Siga com foco.

Capricórnio — 3 de Paus

O dia do capricorniano será favorável para o planejamento e a abertura de caminhos (Imagem: Gater Images | Shutterstock)
O dia do capricorniano será favorável para o planejamento e a abertura de caminhos Crédito: Imagem: Gater Images | Shutterstock
O dia favorecerá a expansão e novos horizontes, conforme a carta “3 de Paus”. Também será um momento positivo para planejamento e abertura de caminhos.

Aquário — Rei de Copas

O dia favorecerá o controle emocional e a sensibilidade do aquariano (Imagem: Gater Images | Shutterstock)
O dia favorecerá o controle emocional e a sensibilidade do aquariano Crédito: Imagem: Gater Images | Shutterstock
A carta “Rei de Copas” pede equilíbrio emocional e maturidade. O dia favorecerá o controle emocional e a sensibilidade diante das situações.

Peixes — A Torre

Mudanças inesperadas poderão acontecer na vida do pisciano (Imagem: Gater Images | Shutterstock)
Mudanças inesperadas poderão acontecer na vida do pisciano Crédito: Imagem: Gater Images | Shutterstock
Mudanças inesperadas poderão acontecer e abalar estruturas. Apesar do impacto, a carta “A Torre” fala sobre libertação e renovação.

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