Exercícios em casa continuam sendo tendência mesmo com a reabertura das academias

Mesmo com a reabertura das academias, fazer exercícios em casa continuam sendo a opção mais segura na pandemia Crédito: Unsplash

Após a chegada do novo coronavírus, fazer atividades físicas foi um grande desafio, frente ao cenário de fechamento das academias e espaços de vivência. Fazer exercícios dentro de casa virou uma alternativa para obter a endorfina no dia a dia naquele cenário. Mesmo com o afrouxamento das medidas de isolamento social e reabertura das academias, ainda há pessoas que têm receio de retornar a esses ambientes.

Na tentativa de começar um novo estilo de vida mais ativo e saudável, a publicitária Luma Lucena começou a frequentar a academia no início do ano, algumas semanas antes da pandemia começar no país. Eu tinha começado esse ano de 2020 focadíssima, querendo me exercitar, então eu fiz um plano anual para me manter firme no objetivo, conta. Mas em março, a quarentena começou e ela parou de realizar essas atividades.

No período que passou isolada, a publicitária viu nos treinos em casa uma possibilidade de manter seu corpo ativo e incorporou esses exercícios, feitos via aplicativo, no seu cotidiano. Eu acordava, tomava café, e me exercitava. Eu achava que exercício em casa não dava em nada, só que eu comecei a ver que valia sim a pena. Além de eu me sentir muito mais disposta, eu percebi o meu corpo tomando forma e ficando mais firme, relata.

Com a reabertura das academias, Luma ainda não se sente à vontade para voltar às atividades no local. Ainda não me sinto 100% confortável porque eu sei que ainda está acontecendo uma pandemia e que existem riscos. Eu tenho medo de ir até lá e contaminar outras pessoas. Dessa forma, ela prefere continuar fazendo seus treinos com toda segurança de estar dentro de casa.

O coordenador do Centro de Medicina do Exercício Páblius Braga explica a importância de continuar com o corpo ativo, mesmo dentro de casa. Manter a musculatura ativa evita uma grande perda de massa muscular. Também previne dores na coluna, lombar, pescoço, joelhos e pernas, elucida.

O médico enfatiza que mesmo com o distanciamento social, rodízios de horário e a constante limpeza das academias, o exercício dentro casa continua sendo é a melhor opção. A sombra da aglomeração ainda paira sobre nós. O treinamento em casa ainda é o ambiente mais seguro, informa

"A atividade física melhora a tolerância aos esforços, melhora a resposta de pulmões, coração e músculos e ajuda na prevenção de doenças como hipertensão arterial, diabetes, infarto do miocárdio. Além de auxiliar no tratamento de tais doenças. Outro benefício bastante estudado é prevenção de doenças." Páblius Braga - Médico e coordenador do Centro de Medicina do Esporte e do Exercício

Rotina de exercícios em casa

Para quem ainda não está mexendo o corpo desde o início da pandemia e ainda não tem familiaridade com uma rotina de exercícios em casa, o médico Páblius Braga orienta que o primeiro passo é separar um espaço onde você possa se movimentar ou executar os exercícios sem risco de bater e se machucar. Certifique-se de que não há dores ou limitações do corpo que impeçam os exercícios.