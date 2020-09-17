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Atividade física

Exercícios em casa continuam sendo tendência mesmo com a reabertura das academias

Realizar os treinos em casa ainda é a escolha mais segura de movimentar o corpo segundo especialista

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 10:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 10:10
Mulher fazendo abdominal: exercício ajuda a perder barriga?
Mesmo com a reabertura das academias, fazer exercícios em casa continuam sendo a opção mais segura na pandemia Crédito: Unsplash
Após a chegada do novo coronavírus, fazer atividades físicas foi um grande desafio, frente ao cenário de fechamento das academias e espaços de vivência. Fazer exercícios dentro de casa virou uma alternativa para obter a endorfina no dia a dia naquele cenário. Mesmo com o afrouxamento das medidas de isolamento social e reabertura das academias, ainda há pessoas que têm receio de retornar a esses ambientes.
Na tentativa de começar um novo estilo de vida mais ativo e saudável, a publicitária Luma Lucena começou a frequentar a academia no início do ano, algumas semanas antes da pandemia começar no país. Eu tinha começado esse ano de 2020 focadíssima, querendo me exercitar, então eu fiz um plano anual para me manter firme no objetivo, conta. Mas em março, a quarentena começou e ela parou de realizar essas atividades.
No período que passou isolada, a publicitária viu nos treinos em casa uma possibilidade de manter seu corpo ativo e incorporou esses exercícios, feitos via aplicativo, no seu cotidiano. Eu acordava, tomava café, e me exercitava. Eu achava que exercício em casa não dava em nada, só que eu comecei a ver que valia sim a pena. Além de eu me sentir muito mais disposta, eu percebi o meu corpo tomando forma e ficando mais firme, relata.
Com a reabertura das academias, Luma ainda não se sente à vontade para voltar às  atividades no local. Ainda não me sinto 100% confortável porque eu sei que ainda está acontecendo uma pandemia e que existem riscos. Eu tenho medo de ir até lá e contaminar outras pessoas. Dessa forma, ela prefere continuar fazendo seus treinos com toda segurança de estar dentro de casa.
O coordenador do Centro de Medicina do Exercício Páblius Braga explica a importância de continuar com o corpo ativo, mesmo dentro de casa. Manter a musculatura ativa evita uma grande perda de massa muscular. Também previne dores na coluna, lombar, pescoço, joelhos e pernas, elucida.
O médico enfatiza que mesmo com o distanciamento social, rodízios de horário e a constante limpeza das academias, o exercício dentro casa continua sendo é a melhor opção. A sombra da aglomeração ainda paira sobre nós. O treinamento em casa ainda é o ambiente mais seguro, informa
"A atividade física melhora a tolerância aos esforços, melhora a resposta de pulmões, coração e músculos e ajuda na prevenção de doenças como hipertensão arterial, diabetes, infarto do miocárdio. Além de auxiliar no tratamento de tais doenças. Outro benefício bastante estudado é prevenção de doenças."
Páblius Braga  - Médico e coordenador do Centro de Medicina do Esporte e do Exercício

Rotina de exercícios em casa

Para quem ainda não está mexendo o corpo desde o início da pandemia e ainda não tem familiaridade com uma rotina de exercícios em casa, o médico Páblius Braga orienta que  o primeiro passo é separar um espaço onde você possa se movimentar ou executar os exercícios sem risco de bater e se machucar. Certifique-se de que não há dores ou limitações do corpo que impeçam os exercícios. 
Sobre os exercícios, o especialista indica que atividades simples,  como caminhar em casa, mesmo em ambientes menores , são uma boa alternativa. O uso da dança por estímulo de vídeos e TV também podem fazer esse papel. A atividade de força, para aumentar massa muscular pode começar no "sentar e se levantar" de uma cadeira, por exemplo, em séries semelhantes a da musculação. O demais exercícios podem ser, com auxílio de pequenos pesos de alimentos para elevar. Páblius reforça a importância dos exercícios de flexibilidade ou alongamento no decorrer do treino.

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