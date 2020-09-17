Exercícios em casa continuam sendo tendência mesmo com a reabertura das academias

Após a chegada do novo coronavírus, fazer atividades físicas foi um grande desafio, frente ao cenário de fechamento das academias e espaços de vivência. Fazer exercícios dentro de casa virou uma alternativa para obter a endorfina no dia a dia naquele cenário. Mesmo com o afrouxamento das medidas de isolamento social e reabertura das academias, ainda há pessoas que têm receio de retornar a esses ambientes.
Na tentativa de começar um novo estilo de vida mais ativo e saudável, a publicitária Luma Lucena começou a frequentar a academia no início do ano, algumas semanas antes da pandemia começar no país. Eu tinha começado esse ano de 2020 focadíssima, querendo me exercitar, então eu fiz um plano anual para me manter firme no objetivo, conta. Mas em março, a quarentena começou e ela parou de realizar essas atividades.
No período que passou isolada, a publicitária viu nos treinos em casa uma possibilidade de manter seu corpo ativo e incorporou esses exercícios, feitos via aplicativo, no seu cotidiano. Eu acordava, tomava café, e me exercitava. Eu achava que exercício em casa não dava em nada, só que eu comecei a ver que valia sim a pena. Além de eu me sentir muito mais disposta, eu percebi o meu corpo tomando forma e ficando mais firme, relata.
Com a reabertura das academias, Luma ainda não se sente à vontade para voltar às atividades no local. Ainda não me sinto 100% confortável porque eu sei que ainda está acontecendo uma pandemia e que existem riscos. Eu tenho medo de ir até lá e contaminar outras pessoas. Dessa forma, ela prefere continuar fazendo seus treinos com toda segurança de estar dentro de casa.
O coordenador do Centro de Medicina do Exercício Páblius Braga explica a importância de continuar com o corpo ativo, mesmo dentro de casa. Manter a musculatura ativa evita uma grande perda de massa muscular. Também previne dores na coluna, lombar, pescoço, joelhos e pernas, elucida.
O médico enfatiza que mesmo com o distanciamento social, rodízios de horário e a constante limpeza das academias, o exercício dentro casa continua sendo é a melhor opção. A sombra da aglomeração ainda paira sobre nós. O treinamento em casa ainda é o ambiente mais seguro, informa
"A atividade física melhora a tolerância aos esforços, melhora a resposta de pulmões, coração e músculos e ajuda na prevenção de doenças como hipertensão arterial, diabetes, infarto do miocárdio. Além de auxiliar no tratamento de tais doenças. Outro benefício bastante estudado é prevenção de doenças."
Rotina de exercícios em casa
Para quem ainda não está mexendo o corpo desde o início da pandemia e ainda não tem familiaridade com uma rotina de exercícios em casa, o médico Páblius Braga orienta que o primeiro passo é separar um espaço onde você possa se movimentar ou executar os exercícios sem risco de bater e se machucar. Certifique-se de que não há dores ou limitações do corpo que impeçam os exercícios.
Sobre os exercícios, o especialista indica que atividades simples, como caminhar em casa, mesmo em ambientes menores , são uma boa alternativa. O uso da dança por estímulo de vídeos e TV também podem fazer esse papel. A atividade de força, para aumentar massa muscular pode começar no "sentar e se levantar" de uma cadeira, por exemplo, em séries semelhantes a da musculação. O demais exercícios podem ser, com auxílio de pequenos pesos de alimentos para elevar. Páblius reforça a importância dos exercícios de flexibilidade ou alongamento no decorrer do treino.