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Quarentena

8 exercícios para despertar o corpo antes de sair da cama

A preguiça bate e você tem dificuldades para dar um start no seu dia? Aprenda uma sequência leve e curta para ser realizada diariamente com a finalidade de despertar o corpo tranquilamente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 15:50

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 15:50

Exercícios ao acordar
Fazer exercícios ao acordar ajuda o corpo a entrar no ritmo dos dias da quarentena. Crédito: melissarahal / Freepik
Bateu aquela preguiça de sair da cama? Aproveite esse momento para começar a movimentar o corpo. Sem sair de casa e, muitas vezes, de pijama o tempo todo,  muita gente tem dificuldades para dar um start real no dia. Ao acordar, os músculos estão mais rígidos, toda a parte circulatória está fluindo de maneira diferente por estar há várias horas na mesma posição. Criar um ritual ao despertar ajuda a ativar todo o organismo com tranquilidade, preparando o corpo para mais um dia de rotina agitada.
Realizar exercícios pela manhã promove a liberação de neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar, melhora o humor e ainda contribui na redução dos níveis de estresse. Não é necessário praticar exercícios de alta intensidade para obter os benefícios. Na cama, é possível colocar em prática exercícios de alongamento, mobilidade, fortalecimento e meditação, orienta Stephanie Heidorn, educadora física na Bodytech.
Segundo a especialista, é importante retirar o travesseiro para manter o alinhamento e, assim, proporcionar a sensação de estar em cima de um colchonete. A realização dos exercícios deve ser de maneira lenta e progressiva. Afinal, a ideia é despertar e preparar o corpo para a rotina do dia a dia.

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A educadora física listou oito exercícios para você realizar diariamente ao acordar:
1 - Abrace as pernas e mantenha a cabeça apoiada na cama. Sustente essa posição por 20 segundos.
2 - Abrace apenas uma das pernas e estenda a outra na cama, imagine que quer alcançar algo com o pé que está esticado. Fique nesta posição por 20 segundos e troque a perna.
3 - Passe um cinto ou uma faixa em um dos pés e estenda a perna para o teto, sentindo alongar a parte posterior da sua perna. Deixe a perna que está sem faixa flexionada ou estendida sobre a cama. Sustente por 20 segundos e troque a perna.
4 - Deite-se de lado com as pernas flexionadas, leve um dos braços para o lado, abrindo os braços e fazendo uma torção de tronco. Retorne para a posição inicial e repita esse movimento por cinco vezes para cada lado.
5 - Leve os braços para trás, estenda as pernas e espreguice. Permaneça assim por 10 segundos.
6- Suba o seu tronco, abraçando as pernas e desça estendendo os braços e pernas. Repita este movimento 10 vezes.
7 - Apoie os pés na cama, com o joelho flexionado, suba e desça o quadril. Faça isso mantendo pés, cabeça e ombros apoiados na cama. Faça o movimento por 10 vezes.
8 - Sentado na cama com os pés apoiados no chão, levante-se e sente-se novamente. Faça uma série de 10 repetições.

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