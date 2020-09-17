Saiba como identificar sintomas do 'Pensamento Acelerado'

Homem estressado no trabalho: saiba lidar com os sentimentos e evitar o Pensamento Acelerado Crédito: Shivmirthyu/Pixabay

Pense em uma rodovia na "hora do rush", com um intenso tráfego de veículos, em que a maioria dos motoristas ultrapassa a velocidade máxima permitida. Nestes casos, há o risco de acontecer um acidente e o trânsito ser interrompido. Em toda essa "bagunça", o local mais seguro talvez seja o acostamento. O mesmo acontece com o pensamento acelerado, segundo a psicóloga e comentarista da CBN Vitória , Adriana Müller. O conjunto dos sintomas não forma necessariamente uma síndrome, mas se carateriza por aquele momento de muita ansiedade, quando muitos pensamentos ocupam a cabeça e não é possível lidar com as emoções.

De acordo com a especialista, a figura de linguagem ajuda a explicar a aceleração que atrapalha a nossa autonomia. Ela diz que o estado é mais comum e frequente que a gente imagina.

"Isso atrapalha nossa capacidade de análise, nossa memória, concentração foco e também como administramos as emoções. Cada pensamento traz um sentimento e não entendemos cada um. Esse pensamento acelerado pode causar ansiedade, mudança de humor, insatisfação", detalhou.

Mas não se assuste. Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin durante o CBN e a Família desta quinta-feira (17), a comentarista, apresentou uma estratégia para sair desse caos e encontrar a tranquilidade nos pensamentos.

Adriana Müller diz que o ideal, assim como no trânsito de veículos, é ficar fora da pista, mas prestando atenção ao que acontece.

"Sempre que a gente tentar parar um pensamento na marra, sairemos perdendo. A melhor estratégia é ficar à "margem da estrada", olhando a fluidez dos pensamentos. A gente pode, por exemplo, focar em um pensamento e ver como se comporta", relata.