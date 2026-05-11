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Opinião da Gazeta

Novos centros de distribuição ajudam a colocar o ES em posição de destaque na logística

São esses movimentos das gigantes do setor que vão ajudar a fortalecer ainda mais a logística capixaba

Publicado em 11 de Maio de 2026 às 01:00

Públicado em 

11 mai 2026 às 01:00
Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta

Centro de distribuição da Shopee será em Viana
Centro de distribuição da Shopee será em Viana Divulgação

É bem verdade que a estratégia da Shopee, uma das gigantes do comércio eletrônico mundial, é se expadir por todo o país para reduzir o tempo de entrega de seus produtos. Todos nesse setor querem chegar na frente. Mas a inauguração de seu primeiro centro de distribuição no Espírito Santo, na semana passada, em Viana, também se alinha com a estratégia capixaba de se consolidar como um hub logístico. 


O Estado não poderia ficar de fora dessa expansão, sobretudo pela sua localização privilegiada. E Viana, na Grande Vitória, também com posição estratégica interna, tem se destacado com a instalação de galpões logísticos que somam mais de R$ 500 milhões em investimentos nos últimos anos. E os empregos vêm junto.


Shoppe já conta com cinco hubs logísticos no Estado, com operações de menor porte, em Cariacica, Colatina, Guarapari, São Mateus e Vila Velha. Assim como Viana já conta com uma estação de entrega da Amazon desde 2022. No final do ano passado, o município também recebeu um centro de distribuição da Raia Drogasil. 


São esses movimentos das gigantes do setor que vão ajudar a fortalecer ainda mais a logística capixaba. Outros centros de distribuição precisam continuar sendo atraídos para cá, e isso se faz com competitividade e infraestrutura rodoviária, portuária e ferroviária. O ecossistema já existente em Cariacica e na Serra estão aí para somar. 


Com o fim dos benefícios fiscais batendo à porta, a partir de 2033, já é indispensável um empenho do poder público e do setor produtivo para não só aumentar os padrões de competitividade do Estado. A logística fortalecida é um caminnho sem volta para a nossa diversificação econômica. 


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