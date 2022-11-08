O gigante chegou: Amazon abre unidade no ES

A Amazon
, a maior gigante do varejo do mundo, já está operando em um centro logístico em Viana, na Grande Vitória. A empresa está instalada na LOG Viana, em Areinha, numa área de mais de 6,7 mil metros quadrados. Nesta terça-feira (8), numa reunião virtual do prefeito Wanderson Bueno (Podemos) com a direção da multinacional norte-americana no Brasil, foram acertados detalhes da operação da Amazon.
Inicialmente, segundo a Prefeitura de Viana
, está prevista a geração de 70 empregos diretos e 350 indiretos. Uma próxima reunião foi marcada para acertar detalhes relativos à operação, investimento e faturamento da multinacional. Em relação ao faturamento, a coluna apurou que a Amazon
está investindo cerca de R$ 20 milhões na unidade em Viana, mas este número ainda será consolidado com a prefeitura.
A Amazon
está instalada em um centro logístico da MRV, ocupando o armazém 2. Outras duas empresas multinacionais, uma do ramo farmacêutico e outra de material de limpeza, ocuparão a mesma área logística em breve.
A Prefeitura de Viana já concedeu o licenciamento para a operação da Amazon. Segundo o prefeito Wanderson Bueno, a unidade de Viana é a quarta do país com essa modelagem de operação, um pouco mais compacta que os tradicionais centros logísticos da empresa.
Em 2020, a Amazon
tinha apenas um centro de distribuição no Brasil. Esse número cresceu 1.100% desde então, para 12 centros de distribuição. Os tamanhos estão entre 30 mil e 50 mil metros quadrados, distribuídos em sete Estados.