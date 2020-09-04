Sente que o dia precisa de mais do que 24h? Saiba elencar prioridades

Para algumas pessoas, o relógio parece correr mais rápido Crédito: shutterstock

Imagine a frustração de não conseguir realizar todas as atividades que deveriam ter sido feitas durante o dia. Se você já passou por isso ou, em algum momento, ouviu alguém reclamando que o tempo passa rápido e é insuficiente, saiba que o problema pode ser a falta de prioridades.

Segundo a psicóloga e comentarista da Rádio CBN Vitória , Adriana Müller, tocar no assunto é abordar o planejamento, a priorização e o equilíbrio nas áreas da vida.

Em entrevista concedida ao jornalista Fábio Botacin, no quadro CBN e a Família desta quinta-feira (3), Adriana Müller explicou que a sensação de nunca cumprir os deveres diários mostra que é preciso usar melhor o tempo.

"Temos que saber que o tempo é um bem não renovável, por isso o uso com consciência. Em outras palavras, significa valorizar a nossa vida", diz a psicóloga.

A percepção de que todas as atividades não cabem nas 24 horas do dia também se assemelha à urgência das relações. Segundo a especialista, isso se dá quando não há priorização, portanto, tudo precisa de um período de tempo maior para ser feito.

Entre as horas de trabalho, os momentos com a família, o tempo que passamos na internet, existe também as chamadas "atividades circunstanciais", que são aquelas que não podemos fugir, como o deslocamento no trânsito, fazer uma refeição, guardar as compras do supermercado. De acordo com a comentarista da CBN Vitória, essas atividades não são necessariamente importantes ou urgentes, mas tomam tempo e, portanto, precisam estar dentro do planejamento da rotina.

"70% do nosso tempo precisa ser gasto com atividades importantes. 25% acabam sendo as atividades urgentes, que já deveriam ter sido feitas e ficaram para trás. Os outros 5% devem ser voltados às atividades circunstanciais", ressalta.