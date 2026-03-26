Avenida Mestre Álvaro vai ganhar novo retorno e mais faixas; veja mudanças

Publicado em 26 de março de 2026 às 20:39
A extensa Avenida Mestre Álvaro (antiga BR 101) vai ganhar mais um retorno e ampliação de faixas. A Prefeitura da Serra, responsável pela via que foi municipalizada recentemente, anunciou as mudanças nesta quinta-feira (26) para trechos localizados no bairro Colina de Laranjeiras e José de Anchieta. As obras fazem parte de um investimento de quase R$ 3 milhões da Secretaria de Obras (Seob).
As intervenções são para melhoria do trânsito e desafogar o congestionamento, principalmente na Avenida Eldes Scherrer, que corta diversos bairros serranos, como Parque Residencial Laranjeiras e Morada de Laranjeiras.
Uma das primeiras novidades é o retorno para quem segue de Serra Sede e precisa entrar em Colina de Laranjeiras. O novo acesso está sendo feito nas imediações da Rua Barão do Rio Branco. Para acessá-la, os condutores vão precisar seguir pela pista marginal, onde vão encontrar duas novas faixas.
O aumento da capacidade operacional com alargamento da pista está sendo possível com a retirada de canteiros centrais, ação que já está em andamento. A intenção é diluir o tráfego pesado de veículos no retorno próximo à entrada de José de Anchieta.
Mais à frente, os motoristas vão passar a ter mais um alívio. Conhecido por ser um ponto de intenso congestionamento com a formação de fila dupla, o retorno localizado em frente ao Posto Arara Azul, próximo ao bairro Planalto de Carapina e José de Anchieta, vai contar com uma faixa extra.
A intenção é dar mais fluidez, oferecendo duas faixas exclusivas para quem vai voltar para Serra Sede ou entrar na Eldes Scheres. A inclusão de mais um pavimento também vai oferecer, segundo a prefeitura, mais facilidade para quem segue para Vitória.
Quem trafega pela Avenida Eldes Scherrer Souza, no sentido Parque Residencial Laranjeiras a Morada de Laranjeiras, também vai passar a ter mais uma faixa por aproximadamente um quilômetro. A novidade vai começar próximo ao Hospital Infantil até o Hospital Meridional.
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