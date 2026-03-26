Antiga BR 101

Avenida Mestre Álvaro vai ganhar novo retorno e mais faixas; veja mudanças

Além da via municipalizada recentemente, a Avenida Eldes Scherrer também terá alterações, como a inclusão de mais uma faixa para veículos

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de março de 2026 às 20:39

Um retorno está sendo feito na Avenida Mestre Álvaro, próximo à entrada para o bairro Colina de Laranjeiras Crédito: Reprodução | Google Maps

A extensa Avenida Mestre Álvaro (antiga BR 101) vai ganhar mais um retorno e ampliação de faixas. A Prefeitura da Serra, responsável pela via que foi municipalizada recentemente, anunciou as mudanças nesta quinta-feira (26) para trechos localizados no bairro Colina de Laranjeiras e José de Anchieta. As obras fazem parte de um investimento de quase R$ 3 milhões da Secretaria de Obras (Seob).

As intervenções são para melhoria do trânsito e desafogar o congestionamento, principalmente na Avenida Eldes Scherrer, que corta diversos bairros serranos, como Parque Residencial Laranjeiras e Morada de Laranjeiras.

Entrada para Colina

Uma das primeiras novidades é o retorno para quem segue de Serra Sede e precisa entrar em Colina de Laranjeiras. O novo acesso está sendo feito nas imediações da Rua Barão do Rio Branco. Para acessá-la, os condutores vão precisar seguir pela pista marginal, onde vão encontrar duas novas faixas.

Motoristas que vêm de Serra Sede terão um novo retorno para entrar no bairro Colina de Laranjeiras, na altura do supermercado Atacadão Crédito: Arte | AG | Camilly Napoleão

O aumento da capacidade operacional com alargamento da pista está sendo possível com a retirada de canteiros centrais, ação que já está em andamento. A intenção é diluir o tráfego pesado de veículos no retorno próximo à entrada de José de Anchieta.

Mais uma faixa

Mais à frente, os motoristas vão passar a ter mais um alívio. Conhecido por ser um ponto de intenso congestionamento com a formação de fila dupla, o retorno localizado em frente ao Posto Arara Azul, próximo ao bairro Planalto de Carapina e José de Anchieta, vai contar com uma faixa extra.

O contorno na altura do Posto Arara Azul terá mais uma faixa para desafogar o trânsito na região Crédito: Arte | AG | Camilly Napoleão

A intenção é dar mais fluidez, oferecendo duas faixas exclusivas para quem vai voltar para Serra Sede ou entrar na Eldes Scheres. A inclusão de mais um pavimento também vai oferecer, segundo a prefeitura, mais facilidade para quem segue para Vitória.

Três por quatro

Quem trafega pela Avenida Eldes Scherrer Souza, no sentido Parque Residencial Laranjeiras a Morada de Laranjeiras, também vai passar a ter mais uma faixa por aproximadamente um quilômetro. A novidade vai começar próximo ao Hospital Infantil até o Hospital Meridional.

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