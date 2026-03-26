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Além do Chocolate: os melhores produtos de beleza para a Páscoa 2026

Inspirada na Páscoa, a beleza ganha um olhar mais sensorial e indulgente, traduzindo em cores, texturas e fragrâncias o universo envolvente do chocolate

Publicado em 26 de março de 2026 às 18:00

Uma seleção de produtos de beleza que, além dos chocolates, você vai desejar nesta Páscoa Crédito: Arte Guilherme Sillva

Inspirada na Páscoa, a beleza ganha um olhar mais sensorial e indulgente, traduzindo em cores, texturas e fragrâncias o universo envolvente do chocolate. Na perfumaria, destacam-se as fragrâncias gourmand, com notas de baunilha e pistache. Na maquiagem e nos cabelos, a inspiração aparece em tons que passeiam pelas nuances do chocolate, dos marrons intensos aos caramelo e acobreados, combinados a acabamentos cremosos e acetinados, que trazem profundidade e sofisticação ao look. Nos cosméticos, fórmulas enriquecidas com ativos como extratos de cacau e baunilha elevam a experiência de autocuidado.

E as marcas apostam em novidades. A Mavala, por exemplo, lança o Tinted Lip Balm Chocolate, um bálsamo ultranutritivo de textura leve, sedosa e não pegajosa, que hidrata profundamente, suaviza os lábios secos e ajuda a prevenir rachaduras. Já a Vult se une a Baton (sim, o chocolate mesmo) para lançar uma coleção de gloss stick inspirado no chocolate que marcou gerações. A Granado lança coleção de Páscoa inspirada em Jardim Tropical com kits perfumados e embalagens colecionáveis. Confira a nossa seleção de produtos de beleza que, além dos chocolates, você vai desejar nesta Páscoa!

Uma seleção de produtos de beleza que, além dos chocolates, você vai desejar nesta Páscoa Crédito: Arte Guilherme Sillva

Be Peach Cacau, da BM Beauty. Mousse multifuncional que pode ser usado como Blush, Bronzer, Contorno e Batom. Com fórmula exclusiva à prova d'água, enriquecida com óleo de pêssego, conhecida por sua ação hidratante, que além de cuidar da pele, promove fácil aplicação, não mancha, permite construção de intensidade e garante pigmentação de acordo com sua personalidade. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Creme de Tratamento 2 em 1 Cacau, da Skala. Desenvolvido para cuidados capilares de hidratação e tratamento. A fórmula combina ativos associados à reconstrução e ao fortalecimento dos fios, como o óleo de rícino, que auxilia na resistência da fibra capilar e no combate à quebra, e o óleo de argan, relacionado ao brilho e à maciez. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Gloss Stick Chocolate Branco, de Vult + Batom. Com brilho espelhado e acabamento lustroso, entrega uma textura que derrete nos lábios e desliza com suavidade, proporcionando conforto absoluto desde a primeira aplicação. A fórmula leve combina brilho, cor e cuidado em uma fusão equilibrada.



Paleta de Sombras Choco Fun, da Fenzza. Com textura aveludada e alta pigmentação, a paleta oferece um mix irresistível de sombras mattes e cintilantes, garantindo versatilidade. Disponível em três combinações exclusivas de cores inspiradas nas delícias do chocolate. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Tinted Lip Balm Chocolate, da Mavala. Um bálsamo ultranutritivo com cor que combina tratamento intenso, proteção e um acabamento natural. De textura leve, sedosa e não pegajosa, o produto hidrata profundamente, suaviza os lábios secos e ajuda a prevenir rachaduras.



Lápis de Olho Retrátil Cor Chocolate, de Ruby Kisses. Sua textura leve e não pegajosa proporciona conforto duradouro. Enriquecido com Óleo de Semente de Jojoba, Ácido Hialurônico, Manteiga de Karité, Manteiga de Murumuru e Óleo de Rícino, oferece hidratação profunda e prolongada.



Gloss Hidra Choco, de Boca Rosa. Oferece cobertura de média a alta e textura confortável, além de manter a hidratação potente. O lançamento traz o aroma inspirado no universo do chocolate.



Kit Ovinhos Jardim Tropical, da Granado. É recheado com a versão em miniatura de 5 sabonetes da coleção: Tonka, Íris, Tuberosa, Neroli e Suede. A fórmula dos sabonetes contém manteiga de murumuru e óleo de coco, ativos que auxiliam na hidratação da pele.



Perfume Give Me Gourmand Choco Overdose, da Lattafa. O perfume transforma notas comestíveis em uma experiência olfativa envolvente. Ele destaca o fudge de chocolate na saída, com coração de cacau e cupcake e base de baunilha, caramelo e benjoim. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Creme de Pentear Chicabon, de Seda. Ajuda a desembaraçar, alinhar e controlar o frizz enquanto proporcionam definição e toque macio, deixando os cabelos perfumados ao longo do dia, aliados para a rotina de cabelos ondulados, cacheados e crespos. Oferece nutrição intensa e nível 3 de definição, ideal para quem busca fios com mais brilho. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)



Máscara Capilar Duo Novex Dubai Therapy Chocolate e Pistache, da Embelleze. É um tratamento 2 em 1 que combina reconstrução e nutrição em uma proposta prática e sensorial. Com duas fórmulas que podem ser usadas separadamente ou juntas, permite personalizar o cuidado de acordo com as necessidades dos fios. A versão Chocolate, com proteína do cacau, auxilia na reconstrução da fibra capilar, contribuindo para fios mais fortes. Já a de Pistache, enriquecida com o óleo da semente, promove nutrição intensa, maciez e brilho. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

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