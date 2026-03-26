Além do Chocolate: os melhores produtos de beleza para a Páscoa 2026

Publicado em 26 de março de 2026 às 18:00
Inspirada na Páscoa, a beleza ganha um olhar mais sensorial e indulgente, traduzindo em cores, texturas e fragrâncias o universo envolvente do chocolate. Na perfumaria, destacam-se as fragrâncias gourmand, com notas de baunilha e pistache. Na maquiagem e nos cabelos, a inspiração aparece em tons que passeiam pelas nuances do chocolate, dos marrons intensos aos caramelo e acobreados, combinados a acabamentos cremosos e acetinados, que trazem profundidade e sofisticação ao look. Nos cosméticos, fórmulas enriquecidas com ativos como extratos de cacau e baunilha elevam a experiência de autocuidado.
E as marcas apostam em novidades. A Mavala, por exemplo, lança o Tinted Lip Balm Chocolate, um bálsamo ultranutritivo de textura leve, sedosa e não pegajosa, que hidrata profundamente, suaviza os lábios secos e ajuda a prevenir rachaduras. Já a Vult se une a Baton (sim, o chocolate mesmo) para lançar uma coleção de gloss stick inspirado no chocolate que marcou gerações. A Granado lança coleção de Páscoa inspirada em Jardim Tropical com kits perfumados e embalagens colecionáveis. Confira a nossa seleção de produtos de beleza que, além dos chocolates, você vai desejar nesta Páscoa!
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