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Bem-estar

Como alinhar seu corpo e sua mente durante a pandemia

Praticar exercícios físicos e de respiração e manter uma rotina de trabalho e lazer  são dicas para manter a sanidade física e mental

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 10:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2020 às 10:00
Renata Puppin
Renata Puppin Crédito: Divulgação/Instagram
Qualidade de vida é um objetivos mais cobiçados pelo ser humano. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o conceito é bem amplo e abrange diversas diretrizes, dentre elas, o bem-estar físico e psicológico. Começar incluindo novos hábitos à rotina diária pode ser a chave para alcançar esse propósito.
Em tempos de pandemia, onde foi necessário abrir mão do dia a dia para praticar o isolamento social como forma de proteger-se do coronavírus, a nossa saúde mental sofreu impactos com essas mudanças repentinas, segundo a psicóloga Renata Junger. A gente está lidando com as nossas frustrações, estamos aprendendo a lidar com a nossa impotência diante do desconhecido. A pandemia veio nos ensinar que tem coisas na vida que a gente não controla, ninguém está passando isento deste processo, explica.
De acordo com a profissional, pessoas que têm um histórico de ansiedade e depressão foram as mais afetadas durante esse período, e portanto, devem buscar um auxílio psicológico para manter a mente sã. O atendimento online já é uma demanda crescente, declara.
Entender um corpo emocional é o primeiro passo para alinhar corpo e mente, segundo Renata. Para isso, é fundamental dar forma aos sentimentos, viver as emoções e não aprisioná-las.
Outra medida que pode contribuir no bem-estar da mente é estabelecer uma rotina. Renata destaca a importância de criar uma estrutura do dia, com a finalidade de organizar melhor as atividades diárias, não esquecendo de adicionar novos hábitos que proporcionem prazer e alegria.
A partir disso, incluir atividades físicas no dia a dia é uma excelente maneira de deixar a rotina mais prazerosa. O personal trainer Fernando Padilha dá dicas para facilitar o processo de quem está interessado em começar a ter um estilo de vida mais ativo.Você sempre vai ter que fazer alguma coisa, seja tarefa de casa ou trabalhar, então fixe um horário de treino seu, ou pela manhã, ou à noite, à tarde, o horário que você se sinta melhor treinando, desvenda.
A modelo internacional e instrutora de mergulho livre Renata Puppin não abre mão daquela endorfina diária. Com a quarentena, ela teve que se reinventar e contou com a ajuda da internet para realizar os seus treinos funcionais sozinha ao ar livre, em contrapartida ao antigo costume de fazer atividades físicas na academia.
Para Renata, se exercitar é a forma ideal de alinhar o bem-estar físico e psicológico. Acho que nós temos que trabalhar como um todo, corpo e mente. Então, do mesmo jeito que a gente trabalha a nossa espiritualidade, temos que trabalhar o corpo, tem que trabalhar a mente, conta.

Um convite à respiração

Renata Junger
Renata Junger Crédito: Divulgação
A psicóloga Renata Junger ressalta a importância de habitar o presente, entendendo a necessidade de viver um dia de cada vez, ainda mais neste cenário de pandemia. Atividades como ioga e meditação, segundo ela, têm esse poder de povoar o presente, trazendo o controle do corpo e da mente através do ato de respirar. Tomar da consciência da respiração é revolucionário. A respiração leva energia vital para lugares do nosso corpo que estão bloqueados, por exemplo. É um instrumento muito potente neste momento, explica.

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