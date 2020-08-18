Como alinhar seu corpo e sua mente durante a pandemia

Qualidade de vida é um objetivos mais cobiçados pelo ser humano. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o conceito é bem amplo e abrange diversas diretrizes, dentre elas, o bem-estar físico e psicológico. Começar incluindo novos hábitos à rotina diária pode ser a chave para alcançar esse propósito.
Em tempos de pandemia, onde foi necessário abrir mão do dia a dia para praticar o isolamento social como forma de proteger-se do coronavírus, a nossa saúde mental sofreu impactos com essas mudanças repentinas, segundo a psicóloga Renata Junger. A gente está lidando com as nossas frustrações, estamos aprendendo a lidar com a nossa impotência diante do desconhecido. A pandemia veio nos ensinar que tem coisas na vida que a gente não controla, ninguém está passando isento deste processo, explica.
De acordo com a profissional, pessoas que têm um histórico de ansiedade e depressão foram as mais afetadas durante esse período, e portanto, devem buscar um auxílio psicológico para manter a mente sã. O atendimento online já é uma demanda crescente, declara.
Entender um corpo emocional é o primeiro passo para alinhar corpo e mente, segundo Renata. Para isso, é fundamental dar forma aos sentimentos, viver as emoções e não aprisioná-las.
Outra medida que pode contribuir no bem-estar da mente é estabelecer uma rotina. Renata destaca a importância de criar uma estrutura do dia, com a finalidade de organizar melhor as atividades diárias, não esquecendo de adicionar novos hábitos que proporcionem prazer e alegria.
A partir disso, incluir atividades físicas no dia a dia é uma excelente maneira de deixar a rotina mais prazerosa. O personal trainer Fernando Padilha dá dicas para facilitar o processo de quem está interessado em começar a ter um estilo de vida mais ativo.Você sempre vai ter que fazer alguma coisa, seja tarefa de casa ou trabalhar, então fixe um horário de treino seu, ou pela manhã, ou à noite, à tarde, o horário que você se sinta melhor treinando, desvenda.
A modelo internacional e instrutora de mergulho livre Renata Puppin não abre mão daquela endorfina diária. Com a quarentena, ela teve que se reinventar e contou com a ajuda da internet para realizar os seus treinos funcionais sozinha ao ar livre, em contrapartida ao antigo costume de fazer atividades físicas na academia.
Para Renata, se exercitar é a forma ideal de alinhar o bem-estar físico e psicológico. Acho que nós temos que trabalhar como um todo, corpo e mente. Então, do mesmo jeito que a gente trabalha a nossa espiritualidade, temos que trabalhar o corpo, tem que trabalhar a mente, conta.
Um convite à respiração
A psicóloga Renata Junger ressalta a importância de habitar o presente, entendendo a necessidade de viver um dia de cada vez, ainda mais neste cenário de pandemia. Atividades como ioga e meditação, segundo ela, têm esse poder de povoar o presente, trazendo o controle do corpo e da mente através do ato de respirar. Tomar da consciência da respiração é revolucionário. A respiração leva energia vital para lugares do nosso corpo que estão bloqueados, por exemplo. É um instrumento muito potente neste momento, explica.