Veja os cinco benefícios do vinagre de maçã para a sua saúde

Vinagre de maça Crédito: Freepik

Sabe aqueles produtos versáteis que podem ser utilizados de muitas formas? O vinagre de maçã é um deles. De acordo com o The Vinegar Institute, suas propriedades são conhecidas há milênios, e os babilônios já aproveitavam desse líquido tanto para conservar alimentos, quanto em rituais medicinais.

Para aproveitar os benefícios do vinagre de maçã na saúde, a nutricionista Roberta Larica indica que o consumo pode variar de 1 a 4 colheres de sopa diluídas em 100ml de água antes das refeições ou para temperar a salada. É importante lembrar que seu consumo é contra-indicado caso tenha sensibilidade gástrica, gastrite, úlcera ou refluxo devido a sua acidez, informa Roberta.

Já no cuidado da pele e dos cabelos, a dermatologista Pauline Lyrio orienta que o vinagre deve estar em sua forma crua. Além disso, ela também destaca a importância de diluir o líquido em uma solução aquosa antes da aplicação direta e da indicação médica. O ideal é que a pessoa faça um acompanhamento dermatológico para saber se está indicado esse uso, para poder fazer com a maior segurança possível, aconselha Pauline. Confira os 5 benefícios do vinagre de maçã.

Ajuda a controlar a pressão

O líquido pode ajudar no controle da pressão arterial do nosso organismo. Por ser rico em ácido acético, o vinagre de maçã pode contribuir para o controle da pressão arterial, explica a nutricionista Roberta Larica.

Reduz as taxas de colesterol ruim

Segundo a nutricionista, há alguns estudos que sugerem benefícios na redução dos níveis do colesterol LDL e triglicerídeos, contudo, a medicina continua buscando mais evidências desse poder do vinagre de maçã.

Reduz níveis de glicose no sangue

Um estudo publicado no Journal of Diabetes Care mostrou os efeitos do vinagre de maçã na melhora da sensibilidade à insulina, reduzindo em 25% os níveis de glicose em pacientes com Diabetes tipo 2, esclarece Roberta. Esse dado foi obtido através do consumo do vinagre de maçã diluído em água antes das refeições.

Ajuda a emagrecer

O vinagre de maçã pode aumentar a saciedade ajudando na perda de peso. Isso se deve à pectina, uma fibra solúvel encontrada na casca da maçã, que torna a absorção do carboidrato mais lenta, explica a nutricionista. Ela também reitera a importância da mudança dos hábitos alimentares para emagrecer. Vinagre não faz milagres, ressalta Roberta.

Retarda o envelhecimento