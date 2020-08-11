Veja os cinco benefícios do vinagre de maçã para a sua saúde

Sabe aqueles produtos versáteis que podem ser utilizados de muitas formas? O vinagre de maçã é um deles. De acordo com o The Vinegar Institute, suas propriedades são conhecidas há milênios, e os babilônios já aproveitavam desse líquido tanto para conservar alimentos, quanto em rituais medicinais.
Para aproveitar os benefícios do vinagre de maçã na saúde, a nutricionista Roberta Larica indica que o consumo pode variar de 1 a 4 colheres de sopa diluídas em 100ml de água antes das refeições ou para temperar a salada. É importante lembrar que seu consumo é contra-indicado caso tenha sensibilidade gástrica, gastrite, úlcera ou refluxo devido a sua acidez, informa Roberta.
Já no cuidado da pele e dos cabelos, a dermatologista Pauline Lyrio orienta que o vinagre deve estar em sua forma crua. Além disso, ela também destaca a importância de diluir o líquido em uma solução aquosa antes da aplicação direta e da indicação médica. O ideal é que a pessoa faça um acompanhamento dermatológico para saber se está indicado esse uso, para poder fazer com a maior segurança possível, aconselha Pauline. Confira os 5 benefícios do vinagre de maçã.
Ajuda a controlar a pressão
O líquido pode ajudar no controle da pressão arterial do nosso organismo. Por ser rico em ácido acético, o vinagre de maçã pode contribuir para o controle da pressão arterial, explica a nutricionista Roberta Larica.
Reduz as taxas de colesterol ruim
Segundo a nutricionista, há alguns estudos que sugerem benefícios na redução dos níveis do colesterol LDL e triglicerídeos, contudo, a medicina continua buscando mais evidências desse poder do vinagre de maçã.
Reduz níveis de glicose no sangue
Um estudo publicado no Journal of Diabetes Care mostrou os efeitos do vinagre de maçã na melhora da sensibilidade à insulina, reduzindo em 25% os níveis de glicose em pacientes com Diabetes tipo 2, esclarece Roberta. Esse dado foi obtido através do consumo do vinagre de maçã diluído em água antes das refeições.
Ajuda a emagrecer
O vinagre de maçã pode aumentar a saciedade ajudando na perda de peso. Isso se deve à pectina, uma fibra solúvel encontrada na casca da maçã, que torna a absorção do carboidrato mais lenta, explica a nutricionista. Ela também reitera a importância da mudança dos hábitos alimentares para emagrecer. Vinagre não faz milagres, ressalta Roberta.
Retarda o envelhecimento
O líquido possui propriedades anti-inflamatórias por conta da acidez adquirida na fermentação da maçã. É rico em substâncias antioxidantes que podem atuar no combate aos radicais livres envolvidos no processo do envelhecimento, explica a dermatologista Pauline Lyrio.