Saiba como inserir o chá de hibisco em novas receitas

Segundo nutricionista, a quantidade diária não deve passar de 500ml. Crédito: Freepik

Algumas famosas são adeptas do consumo de chá de hibisco por vários motivos, entre eles, amenizar a retenção de líquido, os sintomas da TPM e para emagrecer. Original da África e Ásia, o hibisco foi trazido pelos escravos para o Brasil. A flor pode ser encontrada em várias regiões do país, principalmente no Nordeste. Na Europa ficou conhecido no século XX, e o item está presente na maioria dos chás aromáticos.

Preparada com o cálice do botão seco da flor chamada de Hibiscus sabdariffa, que também é comestível e pode ser utilizada para preparação de pratos (não é aquela encontrada em jardins), a bebida conta com diversas substâncias antioxidantes, como os flavonoides, especialmente as antocianinas, que possuem efeito cardioprotetor e vasodilatador. Por esses resultados, pode ajudar a melhorar a imunidade, a saúde do coração, a controlar a pressão arterial e o perfil lipídico, tem efeito hepatoprotetor e melhora a perfusão sanguínea.

Não há evidências científicas que o consumo de chá de hibisco ajuda no emagrecimento. A união de boa alimentação, bons hábitos e consumo adequado do chá, pode contribuir nessa jornada. A flor possui ação diurética, uma aliada valiosa para diminuir a retenção, que, de forma indireta, contribui na redução do peso corporal. Estudos mostram que o flavonoide quercetina presente na bebida é um dos nutrientes que ajudam a proporcionar esta ação.

Outras pesquisas citam que o chá de hibisco é capaz de reduzir a adipogênese, ou seja, inibe que células pré-adipócitas se convertam em adipócitos maduros. E quanto menos adipócitos, menos gordura corporal, esclarece Daniela Lasman, nutricionista da Bodytech.

Dica da especialista

Uma dose segura é de até 500 ml por dia; e é importante variar os tipos de chá, já que o consumo crônico de algumas ervas pode levar a efeitos adversos que vão desde eliminação excessiva de sais minerais até alteração hormonal. O ideal é consumir a bebida sem utilizar açúcar ou adoçante, pois, mesmo não somando calorias, o adoçante pode prejudicar o objetivo por conta de sua composição (pensando nos edulcorantes artificiais) e pelo fato do seu consumo, ao longo do dia, aumentar a absorção de carboidrato pelo organismo. Dê preferência à flor in natura para usufruir de todos os benefícios proporcionados pelo chá.

Como fazer: coloque a água para ferver; quando começarem a aparecer as primeiras bolhas, desligue e acrescente uma colher de sopa da erva. Deixe abafando por 10 minutos, coe e está pronto. Compre o chá num local de confiança e deixe bem armazenado em pote de vidro fechado, em local seco e arejado.

Não existem contraindicações claras sobre o consumo do hibisco. A pessoa que irá consumir não deve apresentar intolerância aos principais componentes da planta. Alguns estudos mostram que o consumo excessivo pode comprometer a fertilidade. Mas quase todas as pesquisas foram conduzidas em ratos fêmeas, nenhum estudo foi extrapolado para mulheres. Por isso, não há consenso de quanto seja o consumo ideal. De qualquer forma, sempre sugiro não consumir o mesmo chá seguidamente por tempo prolongado. Varie com outras ervas e consuma um mesmo tipo por até uma semana, orienta a nutricionista.

Daniela listou duas receitas para variar a utilização do Hibisco. Veja como fazer:

Bala de gelatina de hibisco

Duas colheres de sopa de hibisco, 450ml de água fervente, dois envelopes de gelatina em pó incolor hidratada e dissolvida.

Adoçar com Stevia ou Eritritol.

Preparo

Deixar o Hibisco na água fervente em infusão por cinco minutos; depois, coe.

Adicionar a gelatina dissolvida ao chá.

Dispor em uma forma ou refratário retangular e levar à geladeira por duas ou três horas, ou até endurecer.

Endurecido, cortar em quadradinhos.

Suchá de hibisco com morangos

209 ml de chá de hibisco pronto, três morangos picados em rodelas, suco de meio limão, adoçante (Stevia ou Eritritol - opcional) e gelo.

Preparo: acrescente todos os ingredientes no chá de hibisco e se delicie.