Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dicas da nutricionista

Retomada: como voltar à rotina com hábitos saudáveis?

Após alguns meses sem convívio social e permanecendo dentro de casa, saiba como criar ou retomar os hábitos saudáveis
Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 19:58

Exercícios ao acordar
Voltar a acordar cedo é uma boa estratégia, segundo a nutricionista Crédito: melissarahal / Freepik
A estabilização dos números da pandemia do novo coronavírus significou a retomada da rotina de muita gente. Após alguns meses sem convívio social e permanecendo dentro de casa, saiba como criar ou retomar os hábitos saudáveis.
Segundo a nutricionista e comentarista da CBN Vitória, Roberta Larica, o tempo em que passamos dentro de casa provocou mudanças em nosso comportamento.
"Houve um aumento da ansiedade, do estresse, no início da pandemia, o que afetou a forma como nos alimentamos. Com isso tudo, muita gente engordou. É óbvio que com um menor gasto energético a gente ganhou uns quilos"
Roberta Larica - Nutricionista
Durante o "Boa Mesa CBN" desta segunda-feira (3), a nutricionista destacou que com a retomada da rotina para algumas pessoas, "é hora de pensar nos hábitos".

Veja Também

Pandemia pode gerar o aumento da obsessão por limpeza

VEJA ALGUMAS DICAS

CUIDE DO SONO

"A mudança do ritmo provoca mudanças nas partes fisiológicas, bioquímicas e hormonais. Organizar nossa vida é importante. Volte a fazer o que fazia antes, como as atividades físicas, o café da manhã, acordar cedo. Essas alterações não fazem bem para nossa saúde. Tenha uma rotina", indica a nutricionista.
"Comece a se manter ativo de novo. Claro que a gente não vai ficar batendo perna por aí, já que a pandemia não passou, o vírus ainda está circulando. Seja atividade ao ar livre, em casa", sugere.
"A pandemia foi a oportunidade pra revermos a forma como vivemos. Fez a gente enxergar a vida com outros olhos, já que a liberdade foi tirada. Talvez agora a gente precise pensar em retomar a vida compartilhando mais com as pessoas, pensando mais no outro", diz.
"Priorize o sono de qualidade, ou seja, pelo menos 7 a 8 horas de sono por noite. Durante o sono a gente produz muita coisa importante para o nosso corpo, muitos hormônios", finaliza.

Veja Também

'Síndrome da cabana': pandemia pode levar ao medo de sair do isolamento

Como criar espaço em casa para exercitar o autocuidado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados