Retomada: como voltar à rotina com hábitos saudáveis?

A estabilização dos números da pandemia do novo coronavírus significou a retomada da rotina de muita gente. Após alguns meses sem convívio social e permanecendo dentro de casa, saiba como criar ou retomar os hábitos saudáveis.
Segundo a nutricionista e comentarista da CBN Vitória, Roberta Larica, o tempo em que passamos dentro de casa provocou mudanças em nosso comportamento.
"Houve um aumento da ansiedade, do estresse, no início da pandemia, o que afetou a forma como nos alimentamos. Com isso tudo, muita gente engordou. É óbvio que com um menor gasto energético a gente ganhou uns quilos"
Durante o "Boa Mesa CBN" desta segunda-feira (3), a nutricionista destacou que com a retomada da rotina para algumas pessoas, "é hora de pensar nos hábitos".
VEJA ALGUMAS DICAS
CUIDE DO SONO
"A mudança do ritmo provoca mudanças nas partes fisiológicas, bioquímicas e hormonais. Organizar nossa vida é importante. Volte a fazer o que fazia antes, como as atividades físicas, o café da manhã, acordar cedo. Essas alterações não fazem bem para nossa saúde. Tenha uma rotina", indica a nutricionista.
"Comece a se manter ativo de novo. Claro que a gente não vai ficar batendo perna por aí, já que a pandemia não passou, o vírus ainda está circulando. Seja atividade ao ar livre, em casa", sugere.
"A pandemia foi a oportunidade pra revermos a forma como vivemos. Fez a gente enxergar a vida com outros olhos, já que a liberdade foi tirada. Talvez agora a gente precise pensar em retomar a vida compartilhando mais com as pessoas, pensando mais no outro", diz.
"Priorize o sono de qualidade, ou seja, pelo menos 7 a 8 horas de sono por noite. Durante o sono a gente produz muita coisa importante para o nosso corpo, muitos hormônios", finaliza.