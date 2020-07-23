Como criar espaço em casa para exercitar o autocuidado

Estamos vivendo um novo normal e não sabemos quando tudo irá passar. Até lá, é possível desfrutar de momentos de autocuidado adaptando os ambientes da casa. Comece repensando os ambientes e encontre espaços nos quais seja possível criar momentos para afastar da mente a ansiedade e a angústia, orientou a arquiteta Eduarda Santos.
Depois, responda para você mesmo as seguintes perguntas: o que me ajuda a pausar, desconectar e prestar atenção em mim? Qual atividade proporciona esse sentimento? Ler? Cozinhar? Pintar? Assistir a um bom filme? Cuidar da pele? Quando definir qual atividade confere paz, tranquilidade, esse momento de autocuidado, é hora de voltar os olhos para a casa.
Olhe ao redor e avalie se precisa realmente daquela poltrona antiga ou do móvel cheio de caixas guardadas. Invista na boa e velha faxina para abrir espaço e acomodar o que precisa nesse momento, recomendou Eduarda Santos, também editora do blog Casa Casada e influencer décor.
Adapte o local para as atividades
Após definir como será seu momento de autocuidado e o local da casa para isso, adapte o espaço. Iluminação é a chave para criar o cenário perfeito. Se quer um mood relaxante invista em iluminação indireta de abajures ou arandelas. Mantas também são excelentes para esse momento além da textura agradável, aquecem do friozinho do inverno. Tenha por perto também um apoio para sua bebida preferida como chá ou café e biscoitinhos, ensinou a arquiteta.
Para quem gosta de cuidar da pele, vale criar um mini SPA. Reúna numa bandeja itens como óleos relaxantes, sal de banho, velas, velas perfumadas e cremes preferidos. Se você encontra na meditação ou ioga a forma de se reconectar consigo vale arrastar móveis da sala como cadeiras e mesa de centro. Não esqueça do tapetinho, música e velas, finalizou.