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Como criar espaço em casa para exercitar o autocuidado

Reservar um local da sua casa e adaptá-lo para os seus rituais de autocuidado é uma das dicas para tornar o momento leve e relaxante
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 13:55

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 13:55

Eduarda Santos, blog Casa Casada
Desapegar de itens que não tem mais utilidade pro espaço está entre as dicas de Duda Santos. Crédito: Divulgação Blog Casa Casada
Estamos vivendo um novo normal e não sabemos quando tudo irá passar. Até lá, é possível desfrutar de momentos de autocuidado adaptando os ambientes da casa. Comece repensando os ambientes e encontre espaços nos quais seja possível criar momentos para afastar da mente a ansiedade e a angústia, orientou a arquiteta Eduarda Santos.
Depois, responda para você mesmo as seguintes perguntas: o que me ajuda a pausar, desconectar e prestar atenção em mim? Qual atividade proporciona esse sentimento? Ler? Cozinhar? Pintar? Assistir a um bom filme? Cuidar da pele? Quando definir qual atividade confere paz, tranquilidade, esse momento de autocuidado, é hora de voltar os olhos para a casa.
Olhe ao redor e avalie se precisa realmente daquela poltrona antiga ou do móvel cheio de caixas guardadas. Invista na boa e velha faxina para abrir espaço e acomodar o que precisa nesse momento, recomendou Eduarda Santos, também editora do blog Casa Casada e influencer décor.
Eduarda Santos, blog Casa Casada
Segundo Eduarda, a música e a iluminação escolhidas também  importam. Crédito: Divulgação Blog Casa Casada

Adapte o local para  as atividades

Após definir como será seu momento de autocuidado e o local da casa para isso, adapte o espaço. Iluminação é a chave para criar o cenário perfeito. Se quer um mood relaxante invista em iluminação indireta de abajures ou arandelas. Mantas também são excelentes para esse momento  além da textura agradável, aquecem do friozinho do inverno. Tenha por perto também um apoio para sua bebida preferida como chá ou café e biscoitinhos, ensinou a arquiteta.
Para quem gosta de cuidar da pele, vale criar um mini SPA. Reúna numa bandeja itens como óleos relaxantes, sal de banho, velas, velas perfumadas e cremes preferidos. Se você encontra na meditação ou ioga a forma de se reconectar consigo vale arrastar móveis da sala como cadeiras e mesa de centro. Não esqueça do tapetinho, música e velas, finalizou.

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