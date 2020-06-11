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Autocuidado

Falta de cuidados com a beleza na quarentena pode afetar saúde mental

Se cuidar é essencial para manter a autoestima e a saúde emocional em dia. E não é só sobre skincare que estamos falando, especialistas recomendam práticas que te deixam mais leve,  mais feliz e mais satisfeita
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2020 às 12:32

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 12:32

Skin care
Quando a pessoa se vê com o aspecto visual melhor, isso melhora o humor, a autoestima. Além de impulsionar a vontade de seguir com os cuidados Crédito: Freepik
Sentir-se bem, mesmo com tudo o que vem acontecendo nas últimas semanas, é um grande desafio. Pessoas do mundo todo foram obrigadas a se recolher em suas casas pelas medidas de isolamento social durante a pandemia. Mas além dos cuidados com a saúde do nosso corpo, também é preciso dar atenção aos cuidados com a beleza que não devem ser considerados uma prática sem importância, pois interferem diretamente na saúde mental e no bem-estar.
A dermatologista Juliana Drumond conta que tem recebido vários relatos de pacientes que estão sofrendo por não poder realizar os procedimentos estéticos durante a quarentena e que isso tem afetado diretamente na autoestima. As pessoas se queixam por não estarem se arrumando pra sair e pela sensação de que elas estão com um semblante cansado por conta de todas as preocupações da quarentena.
A profissional explica que os principais procedimentos que estão sendo realizados no momento atuam no sentido de fazer com que as pessoas melhorem a percepção que elas têm de si mesmas. Quando a pessoa se vê com o aspecto visual melhor, isso melhora o humor, a autoestima. Além de impulsionar a vontade de seguir com os cuidados, como skincare e maquiagem, diz Juliana.
Algumas pacientes vêm até o consultório preocupadas por terem saído de casa, mas o confinamento é um momento que contribui pra que elas se sintam pra baixo ou desmotivadas. Quando elas se cuidam e gostam do que veem no espelho, o momento fica mais leve, complementa.

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Tente adaptar

Psicóla Yasmin Rebuzzi
A psicóloga Yasmin Rebuzzi recomenda cuidados que vão além da beleza. Crédito: Divulgação
De acordo com a psicóloga Yasmin Rebuzzi, a autoestima envolve fatores físicos e psicológicos. Ela está além da percepção externa, ou seja, daquilo que é visto no espelho. Podemos conceituar a autoestima como a avaliação que nós fazemos de nós mesmos. Ela pode estar relacionada também a fatores externos, como trabalho, carreira e relacionamentos, tudo isso interfere nessa autopercepção, explica.
A profissional salienta que viver um momento tenso como o atual, com rotinas alteradas e problemas coletivos colabora para um desequilíbrio destes fatores externos que influenciam diretamente na autoestima. É supernormal que a nossa percepção sobre nós varie, porque ela está muito relacionada com a forma como percebemos as coisas acontecendo ao nosso redor.
Quando o cuidado com a beleza é muito importante para a pessoa, isso provoca nela um sentimento de satisfação. A ausência desse cuidado vai impactar diretamente na forma como ela vai se perceber e, consequentemente, em sua saúde mental e emocional, complementa Yasmin.
"Faça um planejamento e separe um momento da semana para cuidar do cabelo, da pele, das unhas ou para ver um filme, ler um livro."
Yasmin Rebuzzi - Psicóloga
A orientação da psicóloga é focar no presente e desapegar do que era feito no passado. Além de investir em reinserir esses cuidados, porém de maneira que eles se adaptem à nova rotina. Descobrir novas práticas de como cuidar da beleza, do cabelo, da pele é muito importante. Assim como buscar dicas na internet e trocar essas informações com as amigas. À medida que a gente vai se cuidando, aumentamos a sensação de bem-estar, de satisfação e de plenitude.
Faça um planejamento e separe um momento da semana para cuidar do cabelo, da pele, das unhas ou para ver um filme, ler um livro. Priorize práticas que te façam sentir mais alegre e com mais energia. Realizar atividades que nos fazem bem, incluindo os cuidados com o físico, fazem com que nos sintamos emocionalmente positivas, conclui.

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