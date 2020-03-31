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Aproveitando a quarentena

Para quem ama maquiagem: 8 dicas de perfis, lives e cursos online

Separamos algumas dicas de cursos online, perfis e lives no Instagram para você conferir e aprender mais sobre maquiagem durante o tempo livre da quarentena

Publicado em 31 de Março de 2020 às 17:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 17:56
Mulher fazendo maquiagem
Aproveite o tempo livre para aprender makes de arrasar. Crédito: shutterstock
A quarentena pode ser uma ótima oportunidade para aperfeiçoar as técnicas de maquiagem, sabe aquela make que você sempre quis testar, mas nunca tinha tempo livre? Então, é o seu momento!
Separamos algumas dicas de contas no Instagram, cursos online e profissionais pra você seguir e aproveitar o isolamento para ficar 'fera' na maquiagem sem sair de casa.

Perfis

Aline Bretas
Colunista da Revista ag, a capixaba Aline Bretas está aproveitando a quarentena para encher o instagram de novidades, ela disponibiliza vídeos no igtv, fala um pouco sobre seu curso online de automaquiagem e faz lives para ensinar o passo a passo das makes, além bater um papo com seus seguidores.
Mari Maria
A criadora de conteúdo Mari Maria é veterana na área de beleza e maquiagem na internet, ela disponibiliza vários tutoriais e dicas em seu canal no Youtube e na sua conta do Instagram. A influencer tem conteúdos que vão desde aquela make basiquinha à superproduções, além disso, ela disponibiliza materiais novos com bastante frequência. Vale a pena conferir.
Maria Machado
Expert em makes bem coloridas, a maquiadora Maria Machado utiliza seu Instagram pra compartilhar tutorias de várias maquiagens bem vivas, ousadas e diferenciadas. A maravilhosa traz inspirações e vídeos com o passo a passo das makes, além de compartilhar dicas de produtos e práticas de cuidado com a pele.
Luccas
Reizinho dos challenges, o instagram de Luccas é cheio de inspirações de makes sociais e artísticas, além de fazer vídeos musicais bem dinâmicos, o perfil do influenciador conta com tutoriais, dicas e muitas fotos pra inspirar.
Ver essa foto no Instagram

#ATRASADOCHALLENGE ?? . . . . E MAIS UM VÍDEO CHALLENGE recheado de produtos incríveis ??Peguem esse Glitter e esse delineador VERDEEE, surreal neh ??? ?? Todos são da @dapopcosmeticos , que está com uma coleção INCRÍVEL ? vocês gostaram ? Me conta aqui nos comentários e marquem uma amiga pra fazer essa make contigo ?? . . . Produtos Usados - ?Hidratante pRÉ make de ervas detox ( Coleção BRASA). ? Delineador Líquido ( Coleção BRASA verde ). ? Lápis NEON LIGHTS. ? Glitter Solto ( Coleção BRASA ). ? Bruma Fixadora. . . . ?: áudio original @santosrafaelblog . . . Inspiration: @oficialdaianeds ??????. . .   #beautiful #video #glam #cosmetics #wakeupandmakeup #makeupbyme #explore #makeupmafia #make #undiscovered_muas #makeuplook #universodamaquiagem_oficial #slave2beauty #makeupgoals #makeuplooks #norvina #makeupartist #makeup #maquiagembrasil #makeuptutorial #makeuptutorialsx0x #hudabeauty #beauty #eyes #dapopmakeup #dapopcometicos #dapop #liberdadedeserdapop

Uma publicação compartilhada por ?Luccas® (@luccasluccas) em

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Lives

@diadebeaute
Toda terça e quinta ao meio-dia, Vic Ceridono dá aulinhas no perfil @diadebeute sobre make, cabelo e skincare. As lives duram cerca de uma hora e a influenciadora responde várias perguntinhas que surgem durante o bate-papo, legal, né?
Nanda Caroll
Também às terças e quintas-feiras, a creator Nanda Caroll faz lives com o quadro Arrume-se Comigo com conteúdos de moda e make, sempre às 17h.

Cursos

Liceu
A escola Liceu de maquiagem liberou descontinhos mara nos cursos online, a instituição fez um pacotão com 10 aulas online lecionadas pelos diferentes profissionais que formam o time Liceu, onde temos aulas básicas para quem quer aprender tudo sobre make, desde o básico até dicas preciosas sobre técnicas e durabilidade.
Brigitte Calegari
Brigitte Calegari é empreendedora, diretora de criação, maquiadora and criadora de conteúdo e também resolveu colocar o descontão e seus cursos pra jogo. Durante o período de isolamento, ela liberou o cupom ESTAMOSJUNTAS que pode ser aplicado na compra dos cursos que ensinam desde como montar sua necessaire até técnicas pra reproduzir makes icônicas. Além disso, ela e sua equipe dão dicas em posts, lives e vídeos no igtv.
Agora que você já tem a faca e o queijo na mão, é só se jogar nas aulinhas e tutoriais pra arrasar no dia a dia e nos eventos depois da quarentena. Aproveite o tempo em casa pra tentar tudo. Fique bem e #fiqueemcasa.

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