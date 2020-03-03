'Ombré lips': a tendência é a nova queridinha no mundo da maquiagem

Depois de fazer sucesso nos cabelos, a técnica ombré aquele efeitinho degradê de cores - já garantiu seu espaço no mundo da maquiagem também. A tendência foi importada das blogueiras gringas de maquiagem e tem feito sucesso aqui no Brasil. Vivian Silvério, diretora de marketing da Impala, aponta o sucesso da trend , já que os batons da marca estão marcando presença na nova moda.
Várias celebridades já aderiram a tendência que virou febre nos tutoriais de maquiagem, o efeito causa a impressão de lábios maiores e a criatividade é liberada para a escolha dos tons. O 'ombre lips' pode ser feito de diferentes formas:
- O centro dos lábios pode ser mais claro que as bordas;
- O inverso também vale, com o centro da boca mais escuro que o contorno;
- O contorno dos lábios pode ser mais marcado ou mais fluido;
- É possível fazer várias combinações, tanto de cores, como de texturas, misturando um batom com acabamento matte com outro metalizado, por exemplo.
Confira o passo a passo para reproduzir o efeito em casa:
Eleja duas tonalidades: uma mais escura e outra mais clara. Aplique a mais escura e passe em todo o contorno dos lábios e, no centro, coloque a tonalidade mais clara. Com os dedos, dê leve batidinhas para que as duas cores se fundam. Para trazer mais volume aos lábios, finalize com um gloss no centro ou uma sombra iluminadora por cima do batom.
Uma dica importante é usar iluminador em volta do contorno do lábio para acentuar o traço do tom mais forte.