'Ombré lips': a tendência é a nova queridinha no mundo da maquiagem

Várias celebridades já aderiram a tendência que virou febre nos tutoriais de maquiagem, o efeito causa a impressão de lábios maiores e a criatividade é liberada para a escolha dos tons. O 'ombre lips' pode ser feito de diferentes formas:

Eleja duas tonalidades: uma mais escura e outra mais clara. Aplique a mais escura e passe em todo o contorno dos lábios e, no centro, coloque a tonalidade mais clara. Com os dedos, dê leve batidinhas para que as duas cores se fundam. Para trazer mais volume aos lábios, finalize com um gloss no centro ou uma sombra iluminadora por cima do batom.