Confira 5 opções de delineados para sair do óbvio na make

A maquiadora e influencer Danielle Marcan aposta no delineado com cor para compor a produção Crédito: Reprodução/ Instagram @daniellemarcan

O delineado gatinho foi escolha principal dos maquiadores das semanas de moda internacionais e nacionais (olá, SPFW). Mas as makes não estiveram todas no estilo clássico, muito pelo contrário, os delineados gatinhos se diferenciam cada vez mais do básico ganhando cores, formatos, e até brilhos. Por isso, separamos algumas opções que vão te dar coragem de testar um look ousado e divertido sem perder o estilo:

ADOTE UMA COR JUNTO COM O PRETO

As maquiagens coloridas estão cada vez mais em alta, e por que não mistura-las ao clássico gatinho preto?.

DESCONSTRUA O SEU DELINEADO

Esse novo estilo de delineado está dominando as makes das fashion girls, por isso, aposte sem medo.

VAI DE ROSA

A cor rosa voltou de vez as composições, inclusive na maquiagem. Uma dica para o delineado colorido é usar um batom mate para fazer o delineado. Combine o rosa dos olhos com o blush rosa claro.

COMBINE O DELINEADO DESCONSTRUÍDO COM MUITA COR

Uma dica para apostar nesse estilo, segundo a maquiadora Nathalie Billio, é fazer as marcações com uma sombra marrom antes de aplicar o delineador.

ESFUME A SOMBRA E USE DE DELINEADO