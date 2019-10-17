Confira 5 opções de delineados para sair do óbvio na make

O delineado gatinho foi escolha principal dos maquiadores das semanas de moda internacionais e nacionais (olá, SPFW). Mas as makes não estiveram todas no estilo clássico, muito pelo contrário, os delineados gatinhos se diferenciam cada vez mais do básico ganhando cores, formatos, e até brilhos. Por isso, separamos algumas opções que vão te dar coragem de testar um look ousado e divertido sem perder o estilo:
ADOTE UMA COR JUNTO COM O PRETO
As maquiagens coloridas estão cada vez mais em alta, e por que não mistura-las ao clássico gatinho preto?.
DESCONSTRUA O SEU DELINEADO
Esse novo estilo de delineado está dominando as makes das fashion girls, por isso, aposte sem medo.
VAI DE ROSA
A cor rosa voltou de vez as composições, inclusive na maquiagem. Uma dica para o delineado colorido é usar um batom mate para fazer o delineado. Combine o rosa dos olhos com o blush rosa claro.
COMBINE O DELINEADO DESCONSTRUÍDO COM MUITA COR
Uma dica para apostar nesse estilo, segundo a maquiadora Nathalie Billio, é fazer as marcações com uma sombra marrom antes de aplicar o delineador.
ESFUME A SOMBRA E USE DE DELINEADO
O delineado com a sombra esfumada garante um look elegante na medida. Uma dica é fazer as marcações primeiro, e depois esfumar o olho