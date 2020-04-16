Chorar no carro, dançar... 50 ideias de autocuidado para sua quarentena

Mulher dançando em casa: como ter mais equilíbrio na quarentena do coronavírus Crédito: Diller/Freepik

A quarentena não está sendo fácil e, vamos admitir, está durando mais tempo do que gostaríamos. Parecia que haveria tempo ocioso para relaxar, no refúgio e no aconchego do lar. Mas não é tão simples assim.

Tem que cumprir as metas do home office, fazer a faxina da casa, cozinhar, lavar uma pilha de louças que nunca diminui de tamanho, fazer videochamada com os parentes, brincar com as crianças (isso o tempo todo), malhar Só que o dia passa, e a sensação é que nada disso fluiu direito. E você, bom, você ficou no zero a zero. Dá um aperto no peito, um misto de frustração com raiva, com medo, com ansiedade, com tristeza, com cansaço.

Pois saiba que para resolver essa equação você terá que encaixar mais uma coisa na sua lista: o autocuidado. E verá que ao separar um lugarzinho nos afazeres diários para estar consigo mesma, outras emoções, desta vez positivas, irão ocupar um espaço precioso na sua rotina.

Um dever de casa, principalmente, para mulheres que são mães, como lembra a psicóloga Nanda Perim, a Psimama, colunista da Revista.ag.

Nós, mulheres, crescemos aprendendo que nossa linguagem do amor é servir o outro. Aprendemos que devemos priorizar aqueles a quem cuidamos. Aprendemos que nossa casa deve ser cuidada, nosso marido, nossos filhos. Aprendemos que o único cuidado que devemos ter conosco é também para o outro: estar bonita, arrumada, cheirosa, 'bem cuidada'. Assim, a maior parte das mulheres está extremamente sobrecarregada durante a quarentena, não lhe sobrando espaço para nada além do cuidado do outro, observa.

Muitas nem sabem o que é o autocuidado, segundo Nanda.

Precisamos cuidar de nossa saúde emocional, da parte de dentro. Precisamos listar as coisas que mais amamos fazer em casa, que mais nos fazem bem, e garantir um horário diário para que essas coisas sejam feitas. Seja pintar, tomar um banho longo, ver um filme, meditar, ler um livro, se exercitar, dançar. Uma moça me disse mas, Nanda, eu amo me maquiar, é uma terapia pra mim. Eu respondi: ótimo, maquiagem pode ser arteterapia. Mas não podemos confundir se cuidar com se arrumar.

Esse olhar para si pode significar estar uns minutos a sós dentro da própria casa. Sabe, isolada no isolamento? E tudo bem. Sem culpa, tá?

Eu acredito que uma das maiores alegrias dessa vida é curtir a própria companhia. O que eu sugiro é realmente analisar qual atividade lhe faria bem nessa hora. Coisas que realmente gosta de fazer, coisas que te fazem bem, te fazem sorrir, te fazem relaxar e curtir um tempinho de mente vazia, neutra. Isso pode ser o que vai ter mente sã na quarentena, diz a psicóloga.

Não é pra deixar esse momento só para a hora de encostar a cabeça no travesseiro de noite. Eu brinco que as mães costumam precisar descansar antes de ir dormir, e isso é muito comum! Antes de dormir a mãe sentar pra relaxar, mas geralmente ficam olhando Instagram e celular, cutuca Nanda.

Cuidar de si, destaca ela, é uma forma de cuidar do outro também. Quando estamos cuidando de nós, estamos nos permitindo estar bem pros nossos filhos, estar mais pacientes e felizes e bem humoradas. E isso pode também ser um grande presente pra sua família nesses tempos de isolamento social: terem o seu melhor, porque você está bem.

Assim como muitas mulheres, a advogada Vanessa Albuquerque, 39 anos, tem achado a quarentena bastante desafiadora. Em casa com o marido, professor, o filho de 3 anos e a mãe idosa, ela adotou algumas estratégias para se fortalecer internamente. Coisas simples, como ler uma página e meia de um livro reflexivo. Isso a tem ajudado a exercitar a paciência com o filho. "Tento por em prática as dicas de psicólogos neurocompatíveis, numa criação mais tranquila e harmoniosa com ele, sem castigos e gritarias".

Rezar quieta num canto da casa também tem funcionado. "Minha família é muito católica. Tenho inclusive um irmão padre. Então na minha família, rezar faz parte do nosso cotidiano desde sempre. É também através da oração que consigo superar grande parte das minhas dificuldades e limitações. E assim sigo levando a quarentena...", comenta Vanessa.

Então, vamos lá. Não sabe por onde começar? Calma Não se cobre tanto. Pode ser qualquer coisa. Uma voltinha de carro para chorar, como catarse mesmo, está valendo. Colocar um fone de ouvido e dançar sozinha também conta. Trancar-se no banheiro um pouquinho pra comer seu doce favorito também. Quer mais?

Elaboramos uma lista com 50 ideias que podem ajudar você a se equilibrar nesses dias tão complicados.

1 - Fazer uma playlist e escutar suas músicas favoritas

2 - Escrever um diário

3 - Dançar sozinha

4 - Comer seu doce favorito escondida

5 - Fazer uma receita culinária nova

6 - Ouvir seu podcast preferido

7 - Dar uma voltinha de carro por 20 minutos sozinha

8 - Começar a ver uma série nova

9 - Tirar um dia para maratonar sua série preferida

10 - Assista a um filme engraçado

11 - Marcar no Google Maps lugares do mundo que você gostaria de visitar algum dia

12 - Meditar

13 - Mudar os móveis da casa de lugar

14 - Ir para um canto da casa rezar

15 - Ficar sem acessar as redes sociais o dia inteiro

16 - Manter a TV desligada um dia inteiro

17 - Ficar longe do celular por pelo menos 1 hora

18 - Ler umas páginas de um livro relaxante ou uma revista antes de ir dormir

19 - Ler quadrinhos

20 - Pegar um solzinho na varanda ou no quintal

21 - Tricotar, bordar, pintar, costurar ou fazer qualquer outro trabalho manual (sem obrigação)

22 - Fazer as próprias unhas

23 - Fazer um trabalho artístico relaxante, como um origami

24 - Maquiar-se por prazer

25 - Ficar uns minutos só brincando com seu cachorro ou gato

26 - Fazer pipoca

27 - Tomar um banho demorado

28 - Acender uma vela aromática

29 - Fazer automassagem

30 - Chorar no carro, debaixo do chuveiro

31 - Ver vídeos de bichinhos fofos, como este abaixo

32 - Parar para comer uma refeição bem saudável, mastigando bem, saboreando os alimentos

33 - Comer frutas

34 - Fazer um bolo

35 - Arrumar uma mesa bela para a refeição

36 - Fazer um escalda pés

37 - Fazer uma série de alongamento

38 - Agradecer por algo em voz alta

39 - Fazer uma lista de coisas que ama em si mesma

40 - Olhar para fora da janela por uns minutos, para longe, para o céu, o sol ou as estrelas

41 - Ver o sol nascer ou o pôr do sol

42 - Usar seu perfume favorito

43 - Separar umas roupas para doação e liberar espaço no seu guarda-roupa

44 - Fazer uma hidratação no cabelo

45 - Regar as plantas

46 - Comprar flores para a casa (por delivery)

47 - Olhar fotos antigas de uma lembrança feliz

48 - Toma uma taça de vinho ou um drinque no início da noite

49 - Parar e observar por um tempo seus filhos dormindo