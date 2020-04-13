Plataforma oferece vivências on-line: meditar com ovelhas e aula de mágica

Meditação com ovelhas Crédito: Divulgação

Com o objetivo de que anfitriões de todo o mundo continuem contando com uma renda extra no fim do mês durante a pandemia da Covid-19, o Airbnb está oferecendo Experiências Online, que permite que hóspedes viajem sem sair de casa.

As atividades são uma forma de se conectar a atividades de lazer selecionadas e oferecidas por especialistas em mais de 30 países, interagir com os anfitriões sem fronteiras no universo digital e aprender sobre uma nova cultura.

Experiências on-line

É possível, por exemplo, reunir amigos online para acompanhar um concerto de Tango com indicados ao Grammy Latino, aprender a cozinhar comida marroquina, fazer meditação guiada por ovelha, ensinar as crianças segredos e truques de mágica, ou juntar aquele grupo de colegas de trabalho para descobrir a técnica de meditação. Para os amantes do esporte, atividades com medalhistas olímpicos, como o triatleta britânico Alistair Brownlee. A conexão humana está na nossa essência. Com tantas pessoas precisando ficar dentro de casa para proteger a saúde, queremos oferecer uma oportunidade de anfitriões e hóspedes se conectarem da única maneira possível neste momento: on-line, disse Catherine Powell, Chefe Global de Experiências do Airbnb.