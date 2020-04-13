Plataforma oferece vivências on-line: meditar com ovelhas e aula de mágica

Com o objetivo de que anfitriões de todo o mundo continuem contando com uma renda extra no fim do mês durante a pandemia da Covid-19, o Airbnb está oferecendo Experiências Online, que permite que hóspedes viajem sem sair de casa.
As atividades são uma forma de se conectar a atividades de lazer selecionadas e oferecidas por especialistas em mais de 30 países, interagir com os anfitriões sem fronteiras no universo digital e aprender sobre uma nova cultura.
Experiências on-line
É possível, por exemplo, reunir amigos online para acompanhar um concerto de Tango com indicados ao Grammy Latino, aprender a cozinhar comida marroquina, fazer meditação guiada por ovelha, ensinar as crianças segredos e truques de mágica, ou juntar aquele grupo de colegas de trabalho para descobrir a técnica de meditação. Para os amantes do esporte, atividades com medalhistas olímpicos, como o triatleta britânico Alistair Brownlee. A conexão humana está na nossa essência. Com tantas pessoas precisando ficar dentro de casa para proteger a saúde, queremos oferecer uma oportunidade de anfitriões e hóspedes se conectarem da única maneira possível neste momento: on-line, disse Catherine Powell, Chefe Global de Experiências do Airbnb.
As atividades acontecem por meio do aplicativo de videoconferência Zoom, com acesso oferecido gratuitamente aos anfitriões, juntamente com serviços personalizados para curadoria, gravação e compartilhamento de conteúdos online. Estão disponíveis mais de 50 opções na plataforma de hospedagem. Ainda não há Experiências Online do Brasil, mas qualquer pessoa interessada no país pode participar de atividades oferecidas por anfitriões em outras regiões do mundo.