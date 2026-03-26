Lontra é resgatada após invadir galinheiro no quintal de casa em Alegre
Uma moradora do bairro Vila do Sul, em Alegre, na Região do Caparaó capixaba, teve uma visita inusitada no quintal de casa na tarde de quarta-feira (25): uma lontra invadiu o local e matou duas galinhas. Segundo a Defesa Civil Municipal, acionada para a ocorrência, o animal cortou a tela do galinheiro para entrar no espaço. No local, duas galinhas da espécie garnizé foram encontradas mortas. Após o ataque, a lontra não conseguiu sair do galinheiro e ficou presa.
A Polícia Militar Ambiental foi chamada para realizar o resgate. O animal foi capturado e, posteriormente, solto em uma área segura, distante da região urbana.
O biólogo Vinícius Cavati, que atua em Alegre, disse que a lontra é um animal comum da região, tem hábito aquático, é territorialista e se alimenta de pequenos peixes, mamíferos, répteis e até aves. Ele explicou que ela não costuma se alimentar fora da água.
"Isso pode ter ocorrido porque a população de lontras vem crescendo nos últimos ano, tornando o alimento mais escasso e fazendo com que elas busquem outras fontes para sobreviver. Elas andam em bando, são dóceis e, apesar de não apresentarem riscos à população, podem ser agressivas se acuadas", destacou.