5 chás para combater a insônia e dormir melhor

Há ervas que possuem características relaxantes e contribuem para uma boa noite de sono Crédito: Shutterstock

Atire a primeira pedra quem nunca tomou aquele chazinho, geralmente por indicação de algum familiar, na finalidade de ter aquela noite bem dormida. Mas será que os chás e infusões de ervas possuem propriedades capazes de melhorar a qualidade do sono e evitar os quadros de insônia?

A sommelier de chás Carolina Castilholi explica que há ervas que possuem, sim, características relaxantes e podem contribuir para uma boa noite de sono. Pesquisas indicam que chás que contêm um aminoácido chamado L-theanina têm potencial de reduzir o estresse mental e físico e a ansiedade. Além disso, algumas infusões herbais são tradicionalmente utilizadas como calmantes naturais e também têm sido objeto de pesquisas, esclarece.

Carolina também alerta que não é todo chá que ajuda a dormir, já que existem infusões de ervas que têm potencial de fazer o efeito reverso. Existem chás e infusões herbais que têm concentrações consideráveis de cafeína e devem ser evitados na hora de dormir, como o chá preto, o mate e a infusão de cascas de café, informa.

A profissional recomenda que a infusão seja consumida por volta de duas horas antes de dormir, mantendo uma atenção especial ao preparo do chá, cuja propriedade permanece em até 24h depois de pronto.

Chás e infusões que ajudam a dormir

Carolina Castilholi enumera as infusões que possuem propriedades calmantes e relaxantes, ideais para melhorar a qualidade de sono e prevenir quadros de insônia. Veja:

Camomila: Um dos chás mais conhecidos do Brasil por ser um ótimo calmante natural, o chá de camomila é aliado para ter aquela tão sonhada noite de sono. Suas propriedades dão uma relaxada no sistema nervoso central.

Erva-cidreira ou melissa: A erva-cidreira também é um calmante natural e traz a sensação de tranquilidade, além da melhoria na qualidade de sono. De quebra, esse chá também ajuda nos problemas de ingestão.

Capim-limão ou erva-príncipe: O chá ajuda a ter uma noite de sono melhor, por conta das propriedades calmantes e um leve efeito sedativo. Além disso, também auxilia no combate a enxaquecas e dores de cabeça.

Hortelã-pimenta: Esse chá é um ótimo analgésico, ajuda a aliviar sintomas de gripe e resfriados, sendo uma boa pedida para quem está com dificuldades de dormir.