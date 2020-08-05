Pesquisa: 41% dos profissionais da saúde têm insônia na pandemia

O levantamento foi feito entre maio e junho deste ano. Crédito: Divulgação

Os profissionais de saúde que estão a frente no combate à pandemia do Coronavírus têm sofrido muito. Além do risco de lidar com a doença, muitos estão tendo insônia. É o que garante pesquisa realizada pela Associação Brasileira do Sono (Absono) que aponta que 41% destes profissionais estão sofrendo de insônia durante a pandemia. Foram ouvidos 4900 profissionais em todo o país, entre 30 de maio e 25 de junho para saber a qualidade do sono neste período.

Segundo a presidente da Associação Brasileira do Sono  regional ES, a médica Jéssica Polese a situação que os profissionais estão vivendo causam estresse que consequentemente influencia no sono. Toda a ansiedade que os médicos, enfermeiros, motoristas de ambulância, socorristas, etc., estão vivendo ocasiona a insônia.

Além disso, muitos não estão voltando para casa para proteger família e entes queridos e assim se submetem a dormir em ambientes diferentes que também pode provocar uma deficiência do sono, explica a especialista em sono.

Uso de remédios para o problema

Jéssica Polese, médica especialista em sono e pneumologista, fala como o uso de remédios pode ser danoso. Crédito: Divulgação

No estudo também foi verificado que os profissionais por estarem com insônia têm utilizado remédios para a mesma, fator mais agravante ainda: Além do cansaço físico, mental causado por todo o estresse da situação, se automedicar não é recomendado e pode causar dependência, garante Jéssica.

Por estarem passando por um nível de estresse muito grande neste período, é muito importante evitar doenças neste período, e a falta do sono é fator para causar diversas enfermidades como apneia do sono, dor crônica, depressão, e até Mal de Parkinson e Alzheimer, pontua.