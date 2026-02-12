Bebê de 1 ano cai do terceiro andar de prédio em Cariacica
Um bebê de um ano e meio caiu do terceiro andar de um prédio em Flexal II, em Cariacica, na noite dessa quarta-feira (12). Conforme o conselheiro tutelar que acompanha o caso, Marcos Paulo Fonseca, após ser levado e socorrido ao pronto atendimento da região, a pequena precisou ser encaminhada para internação no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Bento Ferreira, em Vitória.
Ele descreveu o caso como um "milagre", pois ela não quebrou nenhum osso. "O Conselho Tutelar foi acionada para o PA após a chegada da bebê. Ela está com escoriações na testa e no ombro por conta da queda. Fomos ao local e vimos que, de onde ela caiu, a distância até o chão é muito grande", informou. Segundo o conselheiro, a família não tem registros anteriores e o caso segue sendo acompanhado.