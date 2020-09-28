Onda de calor: Espírito Santo terá dias mais quentes esta semana

Semana deve ser de altas temperaturas no ES Crédito: Fernando Madeira

Os capixabas que moram no Espírito Santo puderam ter uma "amostra grátis" nesta segunda-feira (28) da onda de calor prevista para os próximos dias. O fenômeno de calor histórico que atinge principalmente nas regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste do país, tem causado a formação de uma massa de ar seco e quente, associada a um sistema de alta pressão atmosférica que dificulta a formação de nuvens  resultado: os próximos dias devem ser de calorão no Estado.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , essas condições contribuíram para o aumento das temperaturas em todo o território capixaba, como também os baixos índices de umidade relativa do ar, alcançando valores abaixo dos 30% no período da tarde por todo o oeste, causando riscos à saúde humana e deixando a vegetação vulnerável a incêndios.

O Incaper aponta que neste mês ainda não são esperados sistemas meteorológicos causadores de chuvas mais frequentes, uma vez que o período chuvoso típico no Estado se inicia a partir da segunda metade de outubro, o que se justifica o fato dos meses de setembro, outubro e novembro serem correspondentes à primavera meteorológica, época de transição do inverno, frio e seco, para o verão, estação quente e chuvosa.

Para esta semana, o instituto diz que o calor ainda deve predominar no Espírito Santo. Apenas na terça-feira (29) e no sábado (03), a presença de umidade trazida pelos ventos oceânicos pode amenizar o calor no sudeste do Estado, incluindo a Capital, com uma pequena chance de chuva isolada nesta área. Em relação às temperaturas, nos próximos dias, elas devem oscilar entre 15° C e 33° C na Região Serrana, 20° C e 37 °C na Região Metropolitana e entre 17° C e 40° C nas demais áreas do Espírito Santo.

O QUE APONTAM OUTROS INSTITUTOS METEOROLÓGICOS

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) diz que o calor e a falta de chuva para está época do ano é comum para a estação. No caso dessa semana, o Inpe aponta que se estabelecerá um sistema de circulação de ventos que giram no sentido anti-horário na camada média da troposfera, em torno de 5800 metros de altitude, então o ar desce desse nível para a superfície vindo a se aquecer nesse processo de descida, eleva as temperaturas e deixa a umidade relativa do ar baixa no período da tarde.

O Inpe também aponta que o calor já se estabeleceu no Espírito Santo e que deve durar alguns dias, entretanto as temperaturas previstas para o Estado acima de 34°C em várias localidades, que serão as mais elevadas do ano, pois a tendência será de dias com pouca nebulosidade, dando oportunidade da radiação solar ser mais intensa essa semana. No domingo (4) o tempo mudará no Estado com a influência de uma frente fria que passará pelo oceano e contribuirá para alguma chuva no Estado e queda das temperaturas máximas.

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê, ainda, um possível recorde de temperatura máxima na capital, uma vez que o último domingo (27) registrou 34,9ºC em Vitória , na estação convencional. O Climatempo reforça que sem nebulosidade quase no céu e sem a expectativa de chegada de chuva, este final de setembro e o início de outubro prometem ser bastante quentes no Espírito Santo.

NO INTERIOR

As temperaturas ficaram elevadas no decorrer desta tarde (28). Em Nova Venécia Ecoporanga , termômetros passaram dos 36°. Com isso, Basso explica que a umidade relativa do ar caiu bastante e ficou abaixo dos 20% e até mesmo próximo dos 10%.

De acordo com registros do Climatempo, Alegre chegou a registrar 39°C nesta segunda-feira (28), e Marilândia 37,2°C. "É importante ressaltar o cuidado para pessoas mais idosas e com as crianças. Problemas de saúde relacionados a isso podem afetar principalmente essas pessoas", completou.