Ciclone na Argentina pode provocar ventania no Espírito Santo

Depois de uma semana de muita chuva e do retorno do calor em várias cidades capixabas, que poderão marcar até 35°C no fim de semana, o Espírito Santo pode registrar muita ventania entre domingo (27) e segunda-feira (28).
De acordo com o Climatempo, um novo ciclone que vai se formar na Argentina deve avançar para o alto mar ao largo da Costa do Sul do Brasil. O fenômeno pode gerar ventos fortes em vários estados brasileiros, de acordo com os meteorologistas.
No Espírito Santo, as rajadas de vento podem chegar a 50 km/h no domingo e na segunda, enquanto no Sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a velocidade deve se aproximar dos 90 km/h.
No Sudeste, além do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e uma parte pequena de Minas Gerais também podem ser atingidos pelos ventos fortes.
No Espírito Santo, a ventania deve atingir principalmente municípios das regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. Apesar da ventania, segundo o Climatempo, não há previsão de agitação marítima significativa entre as costas do Sul e Sudeste do Brasil
CALOR
O calor vai bater à nossa porta no Espírito Santo. Até o final de semana, o Estado volta a registrar temperaturas acima dos 30°C, chegando aos 35°C em algumas cidades capixabas, como Alegre, na região Sul. A previsão é do Climatempo.
De acordo com o instituto, a grande frente fria que passou pelo Brasil no começo da semana, que trouxe chuva e aumento de nebulosidade, já começou a se afastar do país. Segundo o Climatempo, o ar seco e quente está ganhando força novamente no Brasil e vai deixar, principalmente, as tardes com temperatura mais elevada.