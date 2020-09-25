AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Rajadas de vento

Ciclone na Argentina pode provocar ventania no Espírito Santo

De acordo com o Climatempo, o fenômeno, que vai se formar no país vizinho, deve avançar para o alto mar ao largo da Costa do Sul do Brasil. O fenômeno pode gerar ventos fortes em vários estados brasileiros, de acordo com os meteorologistas

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 07:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2020 às 07:02
Forte ventania e seus efeitos na Grande Vitória
Ciclone pode provocar ventania no ES Crédito: Ricardo Medeiros 
Depois de uma semana de muita chuva e do retorno do calor em várias cidades capixabas, que poderão marcar até 35°C no fim de semana, o Espírito Santo pode registrar muita ventania entre domingo (27) e segunda-feira (28).
De acordo com o Climatempo, um novo ciclone que vai se formar na Argentina deve avançar para o alto mar ao largo da Costa do Sul do Brasil. O fenômeno pode gerar ventos fortes em vários estados brasileiros, de acordo com os meteorologistas.
No Espírito Santo, as rajadas de vento podem chegar a 50 km/h no domingo e na segunda, enquanto no Sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a velocidade deve se aproximar dos 90 km/h.
Fenômeno pode gerar ventos de até 50 km/h no ES
Mapa mostra onde ciclone vai impactar no ES Crédito: Climatempo
No Sudeste, além do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e uma parte pequena de Minas Gerais também podem ser atingidos pelos ventos fortes.
No Espírito Santo, a ventania deve atingir principalmente municípios das regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. Apesar da ventania, segundo o Climatempo, não há previsão de agitação marítima significativa entre as costas do Sul e Sudeste do Brasil

CALOR

O calor vai bater à nossa porta no Espírito Santo. Até o final de semana, o Estado volta a registrar temperaturas acima dos 30°C, chegando aos 35°C em algumas cidades capixabas, como Alegre, na região Sul. A previsão é do Climatempo.
De acordo com o instituto, a grande frente fria que passou pelo Brasil no começo da semana, que trouxe chuva e aumento de nebulosidade, já começou a se afastar do país. Segundo o Climatempo, o ar seco e quente está ganhando força novamente no Brasil e vai deixar, principalmente, as tardes com temperatura mais elevada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Obras na Avenida José Rato, no Bairro de Fátima, na Serra
Veja como vai ficar principal avenida de Bairro de Fátima, na Serra
Urna eletrônica: confira locais de votação
O caminho do voto: como funciona urna eletrônica
Imagem de destaque
Como crise migratória da Espanha gerou tempestade política — e foi alimentada pelas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados