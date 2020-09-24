Depois da chuva, o calor: ES vai voltar a registrar 35°C nos próximos dias

Depois da chuva e do frio, é o calor que vai bater à nossa porta no Espírito Santo. Até o final de semana, o Estado volta a registrar temperaturas acima dos 30°C, chegando aos 35°C em algumas cidades capixabas, como Alegre, na região Sul.
A previsão é do Climatempo. De acordo com o instituto, a grande frente fria que passou pelo Brasil no começo da semana, que trouxe chuva e aumento de nebulosidade, já começou a se afastar do país. Segundo o Climatempo, o ar seco e quente está ganhando força novamente no Brasil e vai deixar, principalmente, as tardes com temperatura mais elevada.
Já as noites e o amanhecer ainda terão temperaturas amenas no Sudeste, de acordo com a previsão. Estados do Centro-Oeste voltarão a registrar a temperatura na casa dos 40°. Já em Vitória, não chegará a tanto, mas os termômetros vão marcar mais de 30° nos próximos dias.
A partir de sábado (26), a previsão é de que a capital do Espírito Santo volte a ter um tempo mais firme, sem chuva. No domingo (27), a máxima em Vitória deve ser de 32° e, na segunda-feira (28), de 34°, cenário que deverá ser visto também em outras cidades da Grande Vitória.
ALEGRE, CACHOEIRO E COLATINA
Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, a chuva deve ir embora já nesta sexta-feira (25) e os termômetros registrarão mais de 30° a partir de sábado (26). Ainda na região Sul, a segunda também será de calor em Alegre, com a temperatura máxima chegando aos 35°. Na cidade de Colatina, a próxima segunda-feira também será de calor, com a máxima chegando a 34°, de acordo com o Climatempo.
A semana tem sido chuvosa no Estado, principalmente nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. Municípios como Cariacica e Vila Velha voltaram a registrar estragos por causa da chuva forte, com alagamentos e queda de postes e de árvores.