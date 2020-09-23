Após chuvas fortes, cidades do ES têm risco alto para deslizamentos
Com as chuvas fortes que atingem parte do Espírito Santo, cidades do Estado têm risco alto para deslizamentos de terra e mais alagamentos nesta quarta-feira (23).
O alerta é do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). O órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações é o núcleo responsável pela prevenção e gerenciamento da atuação do governo federal perante eventuais desastres naturais.
Segundo o Cemaden, é alta a possibilidade de ocorrência de deslizamentos, enxurradas e inundações rápidas nas regiões Sul e Grande Vitória. O alerta também atinge parte de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
CHUVAS FORTES
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mudou a classificação de risco na tarde desta terça-feira (22) para um alerta que tinha sido emitido pela manhã. Agora, o aviso é para chuvas fortes em 49 cidades do Espírito Santo. O grau de severidade também foi reclassificado, passando de "perigo" para "grande perigo" com alerta vermelho.
O aviso é válido até as 10h de quarta-feira (22) e o instituto aponta previsão de chuva superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia
Nesta terça-feira, já houve transtornos na Grande Vitória, com relatos de alagamentos em Cariacica e de queda de energia em vários pontos da região. No bairro Vila Independência, Jean Salles fez um registro da Rua Emílio Chagas, onde mora, completamente tomada pela água. Segundo Jean, moradores de outros bairros disseram que a situação era a mesma.