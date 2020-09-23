Chuva na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Após chuvas fortes, cidades do ES têm risco alto para deslizamentos

O alerta é do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). O órgão  vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações  é o núcleo responsável pela prevenção e gerenciamento da atuação do governo federal perante eventuais desastres naturais.

Rio de Janeiro e Minas Gerais. Segundo o Cemaden, é alta a possibilidade de ocorrência de deslizamentos, enxurradas e inundações rápidas nas regiões Sul e Grande Vitória. O alerta também atinge parte de São Paulo

CHUVAS FORTES

O aviso é válido até as 10h de quarta-feira (22) e o instituto aponta previsão de chuva superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia

Nesta terça-feira, já houve transtornos na Grande Vitória, com relatos de alagamentos em Cariacica e de queda de energia em vários pontos da região. No bairro Vila Independência, Jean Salles fez um registro da Rua Emílio Chagas, onde mora, completamente tomada pela água. Segundo Jean, moradores de outros bairros disseram que a situação era a mesma.