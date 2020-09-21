Início da primavera deve ser de tempo instável e chuva no ES

Grande Vitória deve ter chuva passageira nesta terça (21) Crédito: Vitor Jubini

Na Grande Vitória , o primeiro dia da estação das flores deve ter sol e chuva passageira. A mínima é de 20ºC e a máxima de 30 ºC.

De acordo com o Incaper, a Região Sul deve seguir a mesma tendência, com muitas nuvens e chuva a qualquer momento. Nas áreas menos elevadas, a mínima deve ser de 21 ºC e a máxima de 30 ºC. Em áreas mais altas: temperatura mínima deve ser de 17 ºC e máxima de 28 ºC.

A Região Serrana deve ter muitas nuvens e chuva a qualquer momento. Em áreas mais elevadas, as temperaturas variam entre 14 ºC e 27 ºC. Nas superfícies menos altas, entre 19 ºC e 29 ºC.

Nas Regiões Norte e Noroeste, há variações de nuvens, mas não deve chover, segundo o Incaper. As temperaturas variam entre 18 ºC e 27 ºC. A Região Nordeste apresenta chance de chuva passageira.

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