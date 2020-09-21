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Mudança de estações

Início da primavera deve ser de tempo instável e chuva no ES

Apesar da entrada da primavera, o tempo deve seguir instável, com sol entre nuvens e previsão de chuva em algumas partes do Espírito Santo, segundo Incaper

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 20:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2020 às 20:48
Tempo na Grande Vitória.
Grande Vitória deve ter chuva passageira nesta terça (21) Crédito: Vitor Jubini
Sai o inverno e entra a primavera: a mudança entre as estações no Hemisfério Sul acontecerá nesta terça-feira (22). Apesar disso, o tempo deve seguir instável, com sol entre nuvens e previsão de chuva em algumas partes do Espírito Santo, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Na Grande Vitória, o primeiro dia da estação das flores deve ter sol e chuva passageira. A mínima é de 20ºC e a máxima de 30 ºC. 
De acordo com o Incaper, a Região Sul deve seguir a mesma tendência, com muitas nuvens e chuva a qualquer momento. Nas áreas menos elevadas, a mínima deve ser de 21 ºC e a máxima de 30 ºC. Em áreas mais altas: temperatura mínima deve ser de 17 ºC e máxima de 28 ºC.
A Região Serrana deve ter muitas nuvens e chuva a qualquer momento. Em áreas mais elevadas, as temperaturas variam entre 14 ºC e 27 ºC. Nas superfícies menos altas, entre 19 ºC e 29 ºC.
Nas Regiões Norte e Noroeste, há variações de nuvens, mas não deve chover, segundo o Incaper. As temperaturas variam entre 18 ºC e 27 ºC. A Região Nordeste apresenta chance de chuva passageira.

ALERTA DE MAR AGITADO

O aviso de ondas acima do normal no Espírito Santo continua valendo nesta terça (22). A causa é, segundo o Climatempo, um intenso ciclone extratropical ao longo da costa da Argentina, que provoca ventos fortes sobre o oceano. Ondas de até 2,0 metros podem ser vistas no Espírito Santo.

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