Início da primavera deve ser de tempo instável e chuva no ES

Sai o inverno e entra a primavera: a mudança entre as estações no Hemisfério Sul acontecerá nesta terça-feira (22). Apesar disso, o tempo deve seguir instável, com sol entre nuvens e previsão de chuva em algumas partes do Espírito Santo, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Na Grande Vitória, o primeiro dia da estação das flores deve ter sol e chuva passageira. A mínima é de 20ºC e a máxima de 30 ºC.
De acordo com o Incaper, a Região Sul deve seguir a mesma tendência, com muitas nuvens e chuva a qualquer momento. Nas áreas menos elevadas, a mínima deve ser de 21 ºC e a máxima de 30 ºC. Em áreas mais altas: temperatura mínima deve ser de 17 ºC e máxima de 28 ºC.
A Região Serrana deve ter muitas nuvens e chuva a qualquer momento. Em áreas mais elevadas, as temperaturas variam entre 14 ºC e 27 ºC. Nas superfícies menos altas, entre 19 ºC e 29 ºC.
Nas Regiões Norte e Noroeste, há variações de nuvens, mas não deve chover, segundo o Incaper. As temperaturas variam entre 18 ºC e 27 ºC. A Região Nordeste apresenta chance de chuva passageira.
ALERTA DE MAR AGITADO
O aviso de ondas acima do normal no Espírito Santo continua valendo nesta terça (22). A causa é, segundo o Climatempo, um intenso ciclone extratropical ao longo da costa da Argentina, que provoca ventos fortes sobre o oceano. Ondas de até 2,0 metros podem ser vistas no Espírito Santo.