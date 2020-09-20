Climatempo alerta para risco de temporais e mar agitado no ES
A passagem de uma frente fria vai provocar instabilidades e chuva sobre o Espírito Santo no início desta semana, segundo a Climatempo. Áreas dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais também sofrerão com os impactos da mudança no tempo.
Nesta segunda-feira (21), há risco de temporais (chuva forte e volumosa) no centro-sul do Estado e na Grande Vitória. Já no dia seguinte, terça-feira (22), há possibilidade de chuva forte e volumosa e ventania no Espírito Santo. Entre esses dias, os ventos podem oscilar de 50 a 70 km/h.
RESSACA E MAR AGITADO
Também nos próximos dias, um intenso ciclone extratropical ao largo da costa da Argentina vai provocar ventos fortes e persistentes sobre o oceano, provocando agitação marítima que atinge a costa do Sul e do Sudeste do Brasil nos próximos dias. Com isso, o Espírito Santo pode registrar ondas de até 1,5m no litoral Sul nesta segunda-feira (21).
Na terça-feira (22), a agitação começa a diminuir na costa da região Sul do país, mas ainda segue intensa na costa do Sudeste, e as ondas no Estado podem atingir de 1,5 a 2,0m.