Frente fria pode trazer queda de temperatura no ES Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Primavera vai começar com frente fria no ES, dizem meteorologistas

chegada de uma nova frente fria no Brasil com previsão de chegar ao Espírito Santo já no dia 23. É o que prevê o A primavera  que inicia no próximo dia 22  vai começar com ano Brasil com previsão de chegar ao Espírito Santo já no dia 23. É o que prevê o Instituto Climatempo

A atuação desta frente fria sobre o Brasil começa a ser observada a partir de 19 de setembro, mas deve chegar ao Estado em 23 de setembro, ainda no segundo dia da primavera.

As análises iniciais projetadas nas simulações atmosféricas feitas em supercomputadores, de acordo com o Instituto Climatempo, apontam que a esta grande frente fria passe pela Região Sul do Brasil entre os dias 19 e 20 de setembro.

Entre os dias 20 e 21 de setembro, essa frente fria avançará pelo litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro , chegando ao Espírito Santo no dia 23 de setembro.

As previsões indicam que somente algumas áreas do Sul do Brasil devem ter uma queda de temperatura acentuada, mas a chegada de um vento frio pode amenizar o calor em algumas partes do Sudeste. O Climatempo também não prevê uma chuva ampla e generalizada, mas aponta um aumento de umidade no início da primavera.

A nova estação começa oficialmente no dia 22 de setembro, às 10h31 (pelo horário de Brasília).

CICLONE