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Vai amenizar o calor

Primavera vai começar com frente fria no ES, dizem meteorologistas

A atuação da frente fria sobre o Brasil começa a ser observada a partir de 19 de setembro, mas deve chegar ao Espírito Santo no dia 23, segundo dia de primavera

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 08:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 08:40
Vitor Jubini registrou imagens da frente fria no Parque da Fonte Grande
Frente fria pode trazer queda de temperatura no ES Crédito: Vitor Jubini
Primavera vai começar com frente fria no ES, dizem meteorologistas
A primavera  que inicia no próximo dia 22  vai começar com a chegada de uma nova frente fria no Brasil com previsão de chegar ao Espírito Santo já no dia 23. É o que prevê o Instituto Climatempo.
A atuação desta frente fria sobre o Brasil começa a ser observada a partir de 19 de setembro, mas deve chegar ao Estado em 23 de setembro, ainda no segundo dia da primavera.
As análises iniciais projetadas nas simulações atmosféricas feitas em supercomputadores, de acordo com o Instituto Climatempo, apontam que a esta grande frente fria passe pela Região Sul do Brasil entre os dias 19 e 20 de setembro.

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Entre os dias 20 e 21 de setembro, essa frente fria avançará pelo litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, chegando ao Espírito Santo no dia 23 de setembro.
As previsões indicam que somente algumas áreas do Sul do Brasil devem ter uma queda de temperatura acentuada, mas a chegada de um vento frio pode amenizar o calor em algumas partes do Sudeste. O Climatempo também não prevê uma chuva ampla e generalizada, mas aponta um aumento de umidade no início da primavera.
A nova estação começa oficialmente no dia 22 de setembro, às 10h31 (pelo horário de Brasília).

CICLONE

Um novo ciclone bomba que se forma no litoral brasileiro pode provocar ventos fortes em boa parte do Espírito Santo, segundo o Instituto Climatempo. O alerta é válido para esta segunda-feira (14).
As rajadas de vento, que podem chegar a uma velocidade de 70 km/h, devem afetar principalmente municípios das regiões da Grande Vitória, Caparaó, Sul e Serrana.

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