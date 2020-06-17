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Inverno vem aí

Como preparar a pele para a maquiagem no frio

Maquiadora desvenda os segredos da preparação de pele e dá dicas de como ter o resultado ideal para baixas temperaturas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2020 às 08:00

Publicado em 17 de Junho de 2020 às 08:00

Esponjas para maquiagem: aprenda para que serve cada uma delas
Hidratar a pele e escolher os produtos certos estão entre as dicas. Crédito: Pinterest
Com a queda nas temperaturas e as mudanças na umidade do ar, é importante dar uma atenção especial na preparação da pele para evitar problemas típicos dessa época do ano, como descamação, efeito craquelado ou falta de viço. Para manter a pele hidratada e driblar os dias mais secos e frios é importante trocar os produtos do seu nécessaire e fazer algumas mudanças na rotina de maquiagem durante a temporada.
Luciana Pesinato, maquiadora oficial de Laura Mercier no Brasil, dá algumas dicas de como adaptar a sua produção para estação mais fria do ano. Confira:

Atenção na Hidratação

Uma pele saudável e hidratada é o primeiro passo para garantir uma maquiagem com um acabamento impecável. Para isso, invista seu tempo em um ritual completo de cuidados com o rosto com limpeza, tonificação e hidratação.
Para selar esse skincare e ajudar na fixação, invista em um bom primer para garantir que a pele retenha a umidade. A preparação com o primer é essencial pois ele cria uma barreira para que a pele não absorva toda a água da base, reduzindo a probabilidade de oxidação explica Luciana Pesinato.
A beauty artist ainda lembra que o primer pode ser um importante aliado na hidratação: Para dar um boost de nutrição na pele, invista em um primer com efeito hidratante, que mantém a pele fresca o dia todo.

Não se esqueça da proteção solar

O uso do protetor solar é fundamental durante todo o ano e mesmo no inverno continua sendo obrigatório. Um bom preparo de pele envolve cuidados para evitar os efeitos da exposição aos raios solares, que pode ser garantido com o uso do filtro solar ou com produtos multifuncionais que ofereçam proteção, como o Tinted Moisturizer Natural Skin Perfector, de Laura Mercier.
A vantagem desse produto, além do FPS30, é que sua fórmula tem benefícios de skincare, pois é composto de um complexo hidratante com Óleos de Macadâmia e Kukui, que ajudam a aumentar os níveis de umidade da pele, enquanto reduzem os sinais de desidratação explica a maquiadora.

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Escolha da textura

Para a cobertura da pele, escolha bases e corretivos mais cremosos, que normalmente são mais hidratantes e se adaptam melhor ao clima seco. Aplicar base ou corretivo com as mãos é muito prático, considero o método ideal para quem tem uma rotina corrida. No inverno é melhor ainda, pois a temperatura natural das mãos esquenta os produtos, o que os torna mais emolientes e fáceis de aplicar, ensina a maquiadora.
Para garantir um acabamento natural, invista em produtos com fórmulas hidratantes: Para pequenas correções, aposte em produtos leves e que não marcam as linhas de expressão, acrescenta Luciana .

Pó facial apenas na 'zona T'

Pó translúcido Laura Mercier
Por serem mais finos, os pós translúcidos são os mais recomendados. Crédito: Divulgação
Quanto a finalização da pele, uma das maiores dúvidas no frio é em relação a aplicação dos pós, que podem gerar uma aparência ressecada para o rosto em climas mais gelados, mas a especialista garante que o truque está em encontrar o produto certo.
Indico concentrar o uso do pó só em regiões essenciais, como a Zona T, que é conhecida por ter mais brilho. Os pós translúcidos, por serem excepcionalmente finos, não pesam a maquiagem e são ideais para selar a base, fazendo com que ela dure muito mais tempo na sua pele. Para as que gostam de um acabamento mais luminoso, opções com 'glow' são perfeitas pois oferecem um brilho discreto, finaliza a especialista.

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