Como preparar a pele para a maquiagem no frio

Com a queda nas temperaturas e as mudanças na umidade do ar, é importante dar uma atenção especial na preparação da pele para evitar problemas típicos dessa época do ano, como descamação, efeito craquelado ou falta de viço. Para manter a pele hidratada e driblar os dias mais secos e frios é importante trocar os produtos do seu nécessaire e fazer algumas mudanças na rotina de maquiagem durante a temporada.
Luciana Pesinato, maquiadora oficial de Laura Mercier no Brasil, dá algumas dicas de como adaptar a sua produção para estação mais fria do ano. Confira:
Atenção na Hidratação
Uma pele saudável e hidratada é o primeiro passo para garantir uma maquiagem com um acabamento impecável. Para isso, invista seu tempo em um ritual completo de cuidados com o rosto com limpeza, tonificação e hidratação.
Para selar esse skincare e ajudar na fixação, invista em um bom primer para garantir que a pele retenha a umidade. A preparação com o primer é essencial pois ele cria uma barreira para que a pele não absorva toda a água da base, reduzindo a probabilidade de oxidação explica Luciana Pesinato.
A beauty artist ainda lembra que o primer pode ser um importante aliado na hidratação: Para dar um boost de nutrição na pele, invista em um primer com efeito hidratante, que mantém a pele fresca o dia todo.
Não se esqueça da proteção solar
O uso do protetor solar é fundamental durante todo o ano e mesmo no inverno continua sendo obrigatório. Um bom preparo de pele envolve cuidados para evitar os efeitos da exposição aos raios solares, que pode ser garantido com o uso do filtro solar ou com produtos multifuncionais que ofereçam proteção, como o Tinted Moisturizer Natural Skin Perfector, de Laura Mercier.
A vantagem desse produto, além do FPS30, é que sua fórmula tem benefícios de skincare, pois é composto de um complexo hidratante com Óleos de Macadâmia e Kukui, que ajudam a aumentar os níveis de umidade da pele, enquanto reduzem os sinais de desidratação explica a maquiadora.
Escolha da textura
Para a cobertura da pele, escolha bases e corretivos mais cremosos, que normalmente são mais hidratantes e se adaptam melhor ao clima seco. Aplicar base ou corretivo com as mãos é muito prático, considero o método ideal para quem tem uma rotina corrida. No inverno é melhor ainda, pois a temperatura natural das mãos esquenta os produtos, o que os torna mais emolientes e fáceis de aplicar, ensina a maquiadora.
Para garantir um acabamento natural, invista em produtos com fórmulas hidratantes: Para pequenas correções, aposte em produtos leves e que não marcam as linhas de expressão, acrescenta Luciana .
Pó facial apenas na 'zona T'
Quanto a finalização da pele, uma das maiores dúvidas no frio é em relação a aplicação dos pós, que podem gerar uma aparência ressecada para o rosto em climas mais gelados, mas a especialista garante que o truque está em encontrar o produto certo.
Indico concentrar o uso do pó só em regiões essenciais, como a Zona T, que é conhecida por ter mais brilho. Os pós translúcidos, por serem excepcionalmente finos, não pesam a maquiagem e são ideais para selar a base, fazendo com que ela dure muito mais tempo na sua pele. Para as que gostam de um acabamento mais luminoso, opções com 'glow' são perfeitas pois oferecem um brilho discreto, finaliza a especialista.