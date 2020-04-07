Ninguém 'tá' vendo: rituais de beleza ideais para fazer na quarentena

Aproveite o tempo em casa pra experimentar aquela máscara caseira ou usar o ácido que seu médico receitou. Crédito: Freepik

Aproveitar a quarentena para se cuidar é sempre uma ótima opção. Além disso, esse é o momento ideal para fazer alguns procedimentos mais longos ou que exijam que você abra mão da beleza por uns instantes para obter o resultado. Como aquelas máscaras de skincare que compromete a beleza de qualquer um.

A dica da dermatologista Karina Mazzini é aproveitar o momento para usar ácido para tratamento da pele indicado pelo seu médico. Em tempos de reclusão em casa, já que a pessoa está mais em casa e não vai ter contato com os raios solares, o tratamento vai surtir o efeito desejado e ser muito mais seguro. Aproveite este tempo para usar ácidos que já foram prescritos por dermatologistas ou, em farmácias procure ácidos como o Tretinoina, Ácido kojico ou o Ácido tranexanico que você pode comprar com orientação do seu dermatologista e, que também darão um ótimo resultado ao tratamento diz..

"O kit básico de sabonete, hidratante e protetor solar específico para cada tipo de pele, já garantem o cuidado com a pele, enquanto a pessoa não pode ir ao dermatologista" Endricka Trindade - Dermatologista

A principal orientação da dermatologista Endricka Trindade é lembrar de manter uma rotina básica de cuidados com a pele. Quem tem a pele oleosa, deve continuar usando o sabonete específico para este tipo de pele, duas vezes ao dia e quem precisar sair de casa, não pode esquecer do protetor solar. O kit básico de sabonete, hidratante e protetor solar específico para cada tipo de pele, já garantem o cuidado com a pele, enquanto a pessoa não pode ir ao dermatologista.

Para os cabelos, a dica da profissional é mantê-lo hidratado Sempre gosto de indicar óleo de coco, de abacate ou até o próprio azeite, que é mais fácil de ter em casa. "A aplicação deve ser feita apenas no comprimento e pontas do cabelo. Massageie mecha por mecha, prenda e lave após duas horas. O procedimento pode ser feito uma vez por semana e, em caso de cabelos ressecados ou afro, pode ser feito até duas vezes por semana".

A profissional ressalta que toda receita caseira pra pele não tem eficácia cientificamente comprovada, além disso, é importante fazer o teste em uma pequena área da pele para se certificar que não haverá irritação.

Receitinhas caseiras para a pele

A médica dermatologista Irene Baldi indicou quatro receitinhas pra você reproduzir em casa e voltar ao trabalho com a pele bem cuidada após quarentena.

Vitamina C Ingredientes: 1 pepino médio; 100 ml de água gelada . Modo de preparo e utilização: bata o pepino e a água no liquidificador, aplique a mistura no rosto e deixe agir por 10 minutos. Ingredientes: 1 colher de chá de mel; 2 colheres de chá de açúcar. Modo de preparo e utilização: deixe a mistura homogênea e esfregue nos lábios por um minuto. Retire o excesso de produto com água e hidrate os lábios para finalizar. Ingredientes: 1 colher de óleo de coco; ½ colher de cúrcuma (açafrão). Modo de preparo e utilização: Em um recipiente, misture muito bem os ingredientes. Aplique e massageie a mistura na pele limpa, deixando agir de 5 a 10 minutos. Pode ser feito duas vezes na semana. Ingredientes: 5 morangos frescos, de preferência orgânicos; 1 colher de mel. Modo de preparo: Amasse os morangos e depois misture-os com o mel. Aplique a máscara no rosto, massageando, e deixe agir por 20 minutos. Lave com água.