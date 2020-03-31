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'Skin care'

Cuidados com a pele: é preciso usar filtro solar mesmo sem sair casa?

Especialista responde a dúvida sobre o uso de protetor solar e orienta sobre cuidados básicos para ter com a pele durante o isolamento

Publicado em 31 de Março de 2020 às 09:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 09:59
Cuidados com a pele
Especialista alerta que luz de telas também pode agredir a pele. Crédito: Freepik
As recomendações são para ficar em casa e, com isso, muitas pessoas sequer entram em contato com o sol. Mas e aquela história de passar protetor solar todos os dias pra proteger a pele e retardar o envelhecimento, será que ela vale em tempos de isolamento?
A dermatologista Sandra Federici, membro da sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), explica que o fato de o confinamento acontecer logo após o verão torna o período ainda mais propício para cuidar da pele. Não existe época melhor para intensificarmos os cuidados com a nossa pele, que ficou por três longos meses sendo agredida pelo sol, diz.
"O uso do protetor solar deve ser feito inclusive dentro de casa , pois a luz do computador, celulares e tablets também pode manchar a pele"
Sandra Federici - Dermatologista
Apesar do pouco contato com a luz do sol, a proteção ainda é recomendada, já que outras luzes também podem ser prejudiciais à pele. O uso do protetor solar deve ser feito inclusive dentro de casa , pois a luz do computador, celulares e tablets também pode manchar a pele, alerta a dermatologista. Sandra salienta ainda que devemos lembrar que estamos muito em contato com a luminosidade destes aparelhos neste momento em que muitos estão atuando em home office e buscando por informações e conversas através dos celulares.

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Aproveitar este momento para tratarmos as manchas é uma excelente opção, intensificar o uso de ácidos prescritos pelo seu dermatologista, sugere. Segundo a profissional os ácidos promovem o clareamento e a melhora da textura da pele que ficou castigada durante o verão. Este tratamento pode ser tanto na face, como nos membros superiores, decote e mãos, complementa.
A dermatologista orienta quatro passos importantes que devem ser adicionados à rotina de casa:
  • Lavar com um bom sabonete;
  • Aplicar um hidratante a base de anti oxidante ( vit C, ac. ferúlico, acho. Hialurônico, entre outros);
  • Usar um bom protetor solar com ou sem pigmento; 
  • Fazer a renovação celular com produtos à base de derivados retinóides ou alfahidroxiácidos.
Cuidar da pele é essencial em qualquer época, e com diz o ditado: é melhor prevenir do que remediar. Fique bem, fique em casa. 

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