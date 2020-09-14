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Ventania

Novo ciclone bomba no litoral pode provocar ventos fortes no ES

As rajadas de vento, que podem chegar a uma velocidade de 70 km/h, devem afetar principalmente municípios da Grande Vitória e das regiões do Caparaó, Sul e Serrana do Estado. Alerta é para esta segunda-feira (14)

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 08:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 08:06
Forte ventania e seus efeitos na Grande Vitória
Forte ventania e seus efeitos na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros | GZ
Um novo ciclone bomba que se forma no litoral brasileiro pode provocar ventos fortes em boa parte do Espírito Santo, segundo o Instituto Climatempo. O alerta é válido para esta segunda-feira (14).
As rajadas de vento, que podem chegar a uma velocidade de 70 km/h, devem afetar principalmente municípios da Grande Vitória e das regiões do Caparaó, Sul e Serrana do Estado.

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De acordo com o Instituto Climatempo, o ciclone irá se formar sobre o mar  na altura da costa do Sul do Brasil  entre segunda (14) e terça-feira (15), causando impactos também nos Estados da região Sudeste. No Sul do Brasil, a ventania pode chegar a 90 k/h.
Segundo o Climatempo, os modelos meteorológicos indicam a formação de um ciclone extratropical, que são áreas de baixa pressão atmosférica e são muito comuns na América do Sul. Em geral, estão associados a frentes frias.
Fenômeno se forma no Sul do Brasil, mas pode causar impactos também na região Sudeste
Alerta de ventos fortes após formação de ciclone Crédito: Divulgação/ Climatempo
A previsão é de que a pressão do ar caia de forma muito acentuada num curto período, o que indica ser a formação de um ciclone bomba.
Os ventos mais intensos, de até 90 km/h se concentram entre o litoral norte gaúcho e a costa sul catarinense. No Sudeste, as rajadas mais intensas podem chegar a 70 km/h no litoral de São Paulo, no Rio de Janeiro, no centro-sul capixaba e em áreas da Zona da Mata de Minas Gerais.
Em julho, mais de 10 pessoas morreram no Sul do Brasil devido a um ciclone bomba que provocou muita destruição.

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