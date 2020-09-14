Novo ciclone bomba no litoral pode provocar ventos fortes no ES

Um novo ciclone bomba que se forma no litoral brasileiro pode provocar ventos fortes em boa parte do Espírito Santo, segundo o Instituto Climatempo. O alerta é válido para esta segunda-feira (14).
As rajadas de vento, que podem chegar a uma velocidade de 70 km/h, devem afetar principalmente municípios da Grande Vitória e das regiões do Caparaó, Sul e Serrana do Estado.
De acordo com o Instituto Climatempo, o ciclone irá se formar sobre o mar na altura da costa do Sul do Brasil entre segunda (14) e terça-feira (15), causando impactos também nos Estados da região Sudeste. No Sul do Brasil, a ventania pode chegar a 90 k/h.
Segundo o Climatempo, os modelos meteorológicos indicam a formação de um ciclone extratropical, que são áreas de baixa pressão atmosférica e são muito comuns na América do Sul. Em geral, estão associados a frentes frias.
A previsão é de que a pressão do ar caia de forma muito acentuada num curto período, o que indica ser a formação de um ciclone bomba.
Os ventos mais intensos, de até 90 km/h se concentram entre o litoral norte gaúcho e a costa sul catarinense. No Sudeste, as rajadas mais intensas podem chegar a 70 km/h no litoral de São Paulo, no Rio de Janeiro, no centro-sul capixaba e em áreas da Zona da Mata de Minas Gerais.
Em julho, mais de 10 pessoas morreram no Sul do Brasil devido a um ciclone bomba que provocou muita destruição.