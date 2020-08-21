Ventos no ES: 'Parece o deserto do Saara, mas é Itapuã', brinca fotógrafo

Manhã de ventos fortes na cidade de Vila Velha. Crédito: Vitor Jubini

Ventos fortes em Vila Velha nesta sexta-feira (21)

De acordo com o Incaper, está previsto para esta sexta-feira (21) tempo instável em todo o Estado, com chuvas e diminuição da temperatura. Nas áreas altas da região Serrana a temperatura pode cair, chegando a 12°C de mínima.

Na Grande Vitória, o sol deve aparecer entre nuvens e deve chover em alguns momentos. A variação de temperaturas ficará entre 21 °C e 29 °C, segundo o Instituto.

Com maior temperatura máxima está prevista para a região Norte, que terá sol entre nuvens e chuva em alguns momentos. A temperatura mínima poderá atingir 22°C e a máxima 32 °C.

FINAL DE SEMANA

No sábado (22), a expectativa é de manutenção da instabilidade. Segundo o Incaper, o vento soprará com moderada intensidade em todo o litoral. Em alguns momentos, as rajadas de vento podem ser de forte intensidade no litoral da região Sul e Grande Vitória. O mar deverá ficar agitado, com ondas de até 2 metros de altura, no litoral da região Sul e na Grande Vitória.

Nas áreas altas da região Serrana poderão ser esperadas temperatura mínima de 10 °C e máxima de 19 °C. Já na região metropolitana, a variação térmica ficará entre 19 °C e 27 °C.

No domingo (24), ainda de acordo com o Incaper, as condições climáticas estarão semelhantes ao sábado (23), com possibilidade de ondas ainda maiores no litoral, podendo atingir até 3 metros de altura.