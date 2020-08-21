Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Frente fria

Ventos no ES: 'Parece o deserto do Saara, mas é Itapuã', brinca fotógrafo

De acordo com o Incaper, a previsão para esta sexta-feira (21) é de tempo instável em todo o Estado, com chuvas e diminuição da temperatura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2020 às 15:46

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 15:46

Tempo em Vila Velha
Manhã de ventos fortes na cidade de Vila Velha. Crédito: Vitor Jubini
A previsão realizada por meteorologistas do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) acerca da chegada de uma frente fria, a partir desta quinta-feira (20), vem se concretizando no Espírito Santo. A ventania foi registrada nesta sexta-feira (21), em Itapuã, Vila Velha, pelo fotojornalista de A Gazeta, Vitor Jubini. "Parece o deserto do Saara, mas é Itapuã", brincou ele.

Ventos fortes em Vila Velha nesta sexta-feira (21)

De acordo com o Incaper, está previsto para esta sexta-feira (21) tempo instável em todo o Estado, com chuvas e diminuição da temperatura. Nas áreas altas da região Serrana a temperatura pode cair, chegando a 12°C de mínima.
Na Grande Vitória, o sol deve aparecer entre nuvens e deve chover em alguns momentos. A variação de temperaturas ficará entre 21 °C e 29 °C, segundo o Instituto.
Com maior temperatura máxima está prevista para a região Norte, que terá sol entre nuvens e chuva em alguns momentos. A temperatura mínima poderá atingir 22°C e a máxima 32 °C.

FINAL DE SEMANA

No sábado (22), a expectativa é de manutenção da instabilidade. Segundo o Incaper, o vento soprará com moderada intensidade em todo o litoral. Em alguns momentos, as rajadas de vento podem ser de forte intensidade no litoral da região Sul e Grande Vitória. O mar deverá ficar agitado, com ondas de até 2 metros de altura, no litoral da região Sul e na Grande Vitória.
Nas áreas altas da região Serrana poderão ser esperadas temperatura mínima de 10 °C e máxima de 19 °C. Já na região metropolitana, a variação térmica ficará entre 19 °C e 27 °C.
No domingo (24), ainda de acordo com o Incaper, as condições climáticas estarão semelhantes ao sábado (23), com possibilidade de ondas ainda maiores no litoral, podendo atingir até 3 metros de altura.
Na Região Serrana do Estado, o Incaper aponta sol entre nuvens e chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas, a temperatura deve transitar entre 16 °C e máxima de 24 °C. Nas áreas altas, a mínima cai para 10 °C e máxima de 19 °C. Enquanto isso, na Grande Vitória, a temperatura mínima deverá ser de 19 °C e máxima de 27 °C.

Veja Também

Termômetros podem marcar mínima de 8 °C no fim de semana no ES

ES pode ter fim de semana com ondas de até 3 metros no litoral

"Parece Pedra Azul, mas é Vitória", diz fotógrafo sobre frente fria

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lady Gaga e Doechii lançam Runaway, música de "O Diabo Veste Prada 2"
Imagem de destaque
Anitta e Shakira lançam 'Choka Choka', que integra o próximo álbum da brasileira
Imagem de destaque
Os EUA atingiram seus objetivos na guerra com o Irã?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados