Termômetros podem marcar mínima de 8 °C no fim de semana no ES

A frente fria chegou com força ao ES nesta quinta-feira (20) e o frio se mantém no fim de semana Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Termômetros podem marcar mínima de 8 graus no fim de semana no ES

Neste sábado (22)  com possibilidade de chuva em todas as regiões do Espírito Santo  as temperaturas ficarão com máxima de 23 °C na Grande Vitória, Serrana e também no Sul Capixaba. Já em relação à mínima, não se pode dizer o mesmo. Enquanto na Região Metropolitana ela se manterá próximo dos 18 °C, nas áreas mais elevadas, como em Domingos Martins e Santa Teresa, os termômetros podem chegar aos 8 °C.

AS MÁXIMAS E MÍNIMAS EM ALGUNS MUNICÍPIOS NESTE SÁBADO:

Vitória (22 °C - 17 °C)

Vila Velha (22 °C - 17 °C)

Domingos Martins (19 °C - 13 °C)

Santa Teresa (17 °C - 11 °C)

Cachoeiro de Itapemirim (19 °C - 15 °C)

Iúna (20 °C - 13 °C)

Colatina (26 °C - 18 °C)

Linhares (24 °C - 18 °C)

São Mateus (25 - °C - 19 °C)

Fonte: Climatempo

O clima frio esperado para as regiões do Centro-Sul do Espírito não deve se manifestar nas cidades ao Norte, Nordeste e Noroeste neste sábado. Tanto que a máxima pode ultrapassar os 30 °C, como previsto para Mantenópolis, Alto Rio Novo e regiões próximas. A expectativa de chuva esporádicas, entretanto, se mantém para o sábado.

DOMINGO

Para o domingo (23), na Grande Vitória, as temperaturas médias podem apresentar uma leve queda, mas nada que mude muito a sensação de frio. Se no sábado a máxima esperada é de 23 °C na capital capixaba, no dia seguinte ela não deve passar dos 21 °C. A mínima também oscila para baixo e também cai em relação ao sábado, podendo chegar a 16 °C, próximo da mais baixa do ano registrada em Vitória.

Se na Grande Vitória haverá leve queda nas temperaturas, para a região montanhosa ocorrerá o inverso, mas mantendo-se o frio. Na Região Serrana, o sol aparece entre nuvens e chove em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas temperatura mínima de 16 °C e máxima de 24 °C, enquanto nos pontos mais altos a mínima será de 10 °C.

TEMPERATURAS DOMINGO (CLIMATEMPO)

Vitória (21 °C - 15 °C)

Vila Velha (21 °C - 15 °C)

Domingos Martins (18 °C - 11 °C)

Santa Teresa (16 °C - 9 °C)

Cachoeiro de Itapemirim (21 °C - 15 °C)

Iúna (19 °C - 12 °C)

Colatina (22 °C - 15 °C)

Linhares (23 °C - 17 °C)

São Mateus (São Mateus (24 - °C - 19 °C)