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Veja as temperaturas

Termômetros podem marcar mínima de 8 °C no fim de semana no ES

Onda de frio estacionada em boa parte do país, incluindo o Espírito Santo, joga as temperaturas mais para baixo nos próximos dias. Incaper prevê clima ameno e possibilidade de chuvas esporádicas para o sábado (22) e domingo (23)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2020 às 14:31

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 14:31

Vitor Jubini registrou imagens da frente fria no Parque da Fonte Grande
A frente fria chegou com força ao ES nesta quinta-feira (20) e o frio se mantém no fim de semana Crédito: Vitor Jubini
Tem frio, sim! De acordo com previsões meteorológicas, os termômetros podem marcar temperatura mínima de 8?°C no Espírito Santo. Para aqueles que não gostam tanto assim das temperaturas mais gélidas, a temperatura no Estado não passará nem perto do que tem sido observado especialmente no Sul do país, onde a onda de frio fez até nevar na madrugada desta sexta-feira (21). Por aqui, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prevê clima ameno em todo o Estado no fim de semana.

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Termômetros podem marcar mínima de 8 graus no fim de semana no ES
Neste sábado (22)  com possibilidade de chuva em todas as regiões do Espírito Santo  as temperaturas ficarão com máxima de 23 °C na Grande Vitória, Serrana e também no Sul Capixaba. Já em relação à mínima, não se pode dizer o mesmo. Enquanto na Região Metropolitana ela se manterá próximo dos 18 °C, nas áreas mais elevadas, como em Domingos Martins e Santa Teresa, os termômetros podem chegar aos 8 °C.

AS MÁXIMAS E MÍNIMAS EM ALGUNS MUNICÍPIOS NESTE SÁBADO:

  • Vitória (22 °C - 17 °C)
  • Vila Velha (22 °C - 17 °C)
  • Domingos Martins (19 °C - 13 °C)
  • Santa Teresa (17 °C - 11 °C)
  • Cachoeiro de Itapemirim (19 °C - 15 °C)
  • Iúna (20 °C - 13 °C)
  • Colatina (26 °C - 18 °C)
  • Linhares (24 °C - 18 °C)
  • São Mateus (25 - °C - 19 °C)
    Fonte: Climatempo
O clima frio esperado para as regiões do Centro-Sul do Espírito não deve se manifestar nas cidades ao Norte, Nordeste e Noroeste neste sábado. Tanto que a máxima pode ultrapassar os 30 °C, como previsto para Mantenópolis, Alto Rio Novo e regiões próximas. A expectativa de chuva esporádicas, entretanto, se mantém para o sábado.

DOMINGO

Para o domingo (23), na Grande Vitória, as temperaturas médias podem apresentar uma leve queda, mas nada que mude muito a sensação de frio. Se no sábado a máxima esperada é de 23 °C na capital capixaba, no dia seguinte ela não deve passar dos 21 °C. A mínima também oscila para baixo e também cai em relação ao sábado, podendo chegar a 16 °C, próximo da mais baixa do ano registrada em Vitória.

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Se na Grande Vitória haverá leve queda nas temperaturas, para a região montanhosa ocorrerá o inverso, mas mantendo-se o frio. Na Região Serrana, o sol aparece entre nuvens e chove em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas temperatura mínima de 16 °C e máxima de 24 °C, enquanto nos pontos mais altos a mínima será de 10 °C.

TEMPERATURAS DOMINGO (CLIMATEMPO)

  • Vitória (21 °C - 15 °C)
  • Vila Velha (21 °C - 15 °C)
  • Domingos Martins (18 °C - 11 °C)
  • Santa Teresa (16 °C - 9 °C)
  • Cachoeiro de Itapemirim (21 °C - 15 °C)
  • Iúna (19 °C - 12 °C)
  • Colatina (22 °C - 15 °C)
  • Linhares (23 °C - 17 °C)
  • São Mateus (São Mateus (24 - °C - 19 °C)
Vale destacar que o onda de frio associada aos ventos mais intensos também mudará as condições marítimas. Nos próximos dias o mar ficará mais agitado principalmente no litoral da Grande Vitória e Sul, com ondas que podem chegar a até três metros de altura.

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