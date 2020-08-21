ES pode ter fim de semana com ondas de até 3 metros no litoral

Além do frio histórico em muitas regiões do país, que inclusive já chegou ao Espírito Santo, o fim de semana do capixaba será de mar agitado neste sábado (22) e domingo (23), com ondas de até 3 metros de altura, e ainda terá reflexos no começo da próxima semana. Esta é a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
No sábado, a passagem de uma frente fria deixa o tempo instável em todo Espírito Santo. O sol aparece entre muitas nuvens e chove, em alguns momentos, em todo Estado. As temperaturas diminuem em todas as regiões. O vento sopra com até moderada intensidade em todo litoral. Em alguns momentos, as rajadas podem ser de forte intensidade no litoral da região Sul e Grande Vitória. O mar fica agitado, com ondas de até dois metros de altura, no litoral da região Sul e Grande Vitória.
MAIS FORÇA
No dia seguinte, o tempo se mantém instável, podendo oscilar entre aparições esporádicas do sol e chuva de pouca intensidade. As temperaturas seguem amenas em todo Estado. O vento, que já nesta sexta-feira (21) aparece com rajadas esporádicas, sopra com intensidade moderada em todo litoral capixaba. Em alguns momentos, as rajadas podem ser mais fortes, ocasionando agitação no mar, com ondas de até três metros de altura, no litoral da região Sul e Grande Vitória.
Ainda influenciada pela passagem da frente fria, o mar se mantém agitado de Norte a Sul no Estado. Segundo o Incaper, na segunda-feira (24) as ondas diminuem de tamanho, mas se manterão no patamar de sábado, próximas dos dois metros de altura. O vento seguirá também soprando especialmente na faixa litorânea.
VAI GEAR?
Chama a atenção a possibilidade de ocorrer geada na mesma segunda-feira nas áreas mais elevadas do Espírito Santo, especialmente na região Serrana e também no Caparaó. De acordo com a meteorologia do órgão estadual, existem condições climáticas favoráveis para a ocorrência do fenômeno.