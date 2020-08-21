ES pode ter fim de semana com ondas de até 3 metros no litoral

O mar da Grande Vitória e também no litoral Sul do Estado terão ondas mais altas neste final de semana Crédito: Vanda Lopes

No sábado, a passagem de uma frente fria deixa o tempo instável em todo Espírito Santo. O sol aparece entre muitas nuvens e chove, em alguns momentos, em todo Estado. As temperaturas diminuem em todas as regiões. O vento sopra com até moderada intensidade em todo litoral. Em alguns momentos, as rajadas podem ser de forte intensidade no litoral da região Sul e Grande Vitória. O mar fica agitado, com ondas de até dois metros de altura, no litoral da região Sul e Grande Vitória.

MAIS FORÇA

No dia seguinte, o tempo se mantém instável, podendo oscilar entre aparições esporádicas do sol e chuva de pouca intensidade. As temperaturas seguem amenas em todo Estado. O vento, que já nesta sexta-feira (21) aparece com rajadas esporádicas, sopra com intensidade moderada em todo litoral capixaba. Em alguns momentos, as rajadas podem ser mais fortes, ocasionando agitação no mar, com ondas de até três metros de altura, no litoral da região Sul e Grande Vitória.

Ainda influenciada pela passagem da frente fria, o mar se mantém agitado de Norte a Sul no Estado. Segundo o Incaper, na segunda-feira (24) as ondas diminuem de tamanho, mas se manterão no patamar de sábado, próximas dos dois metros de altura. O vento seguirá também soprando especialmente na faixa litorânea.

VAI GEAR?