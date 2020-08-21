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Região Sul e Grande Vitória

ES pode ter fim de semana com ondas de até 3 metros no litoral

Influenciado pela passagem de uma frente fria pelo Estado, o mar capixaba ficará mais agitado neste sábado (22), domingo (23) e até na segunda-feira (24). A combinação com o vento mais forte pode provocar ondas de até 3 metros, segundo o Incaper
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2020 às 10:47

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 10:47

Ondas podem chegar até 4 metros no Sul de Vitória
O mar da Grande Vitória e também no litoral Sul do Estado terão ondas mais altas neste final de semana Crédito: Vanda Lopes
Além do frio histórico em muitas regiões do país, que inclusive já chegou ao Espírito Santo, o fim de semana do capixaba será de mar agitado neste sábado (22) e domingo (23), com ondas de até 3 metros de altura, e ainda terá reflexos no começo da próxima semana. Esta é a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

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No sábado, a passagem de uma frente fria deixa o tempo instável em todo Espírito Santo. O sol aparece entre muitas nuvens e chove, em alguns momentos, em todo Estado. As temperaturas diminuem em todas as regiões. O vento sopra com até moderada intensidade em todo litoral. Em alguns momentos, as rajadas podem ser de forte intensidade no litoral da região Sul e Grande Vitória. O mar fica agitado, com ondas de até dois metros de altura, no litoral da região Sul e Grande Vitória.

MAIS FORÇA

No dia seguinte, o tempo se mantém instável, podendo oscilar entre aparições esporádicas do sol e chuva de pouca intensidade. As temperaturas seguem amenas em todo Estado. O vento, que já nesta sexta-feira (21) aparece com rajadas esporádicas, sopra com intensidade moderada em todo litoral capixaba. Em alguns momentos, as rajadas podem ser mais fortes, ocasionando agitação no mar, com ondas de até três metros de altura, no litoral da região Sul e Grande Vitória.
Ainda influenciada pela passagem da frente fria, o mar se mantém agitado de Norte a Sul no Estado. Segundo o Incaper, na segunda-feira (24) as ondas diminuem de tamanho, mas se manterão no patamar de sábado, próximas dos dois metros de altura. O vento seguirá também soprando especialmente na faixa litorânea.

VAI GEAR?

Chama a atenção a possibilidade de ocorrer geada na mesma segunda-feira nas áreas mais elevadas do Espírito Santo, especialmente na região Serrana e também no Caparaó. De acordo com a meteorologia do órgão estadual, existem condições climáticas favoráveis para a ocorrência do fenômeno.

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