Onda de frio histórica: Incaper diz que é pouco provável nevar no ES

Neve no ES: Incaper descarta possibilidade de fenômeno em terras capixabas Crédito: Pixabay | Free-Photos

De acordo com o Incaper, apesar de no Brasil ser uma novidade geral, o aparecimento do fenômeno na região Sul do país e nos demais países situados no Sul da América do Sul já eram previstos por estarem na região subtropical, sendo condições comuns para o inverno.

ranking de pontos mais altos do Por estar localizado na região tropical, o Incaper classifica como pouco provável que no Espírito Santo ocorra esse tipo de fenômeno, até mesmo no Pico da Bandeira, famoso por temperaturas mais baixas, ocupante do 3º lugar node pontos mais altos do Brasil

O Incaper esclarece que a neve se forma quando há sublimação do vapor d'água, contido na nuvem, formando os cristais de gelo durante a queda. A temperatura do ar precisa estar abaixo de 0°C.

Já para acontecer a chuva congelada, precisa ter a condensação do vapor d'água contido na nuvem, formando gotas super resfriadas que, ao tocar em uma superfície (solo ou vegetação) com temperatura em torno de 0°C, a gota atinge o congelamento.

Portanto, por enquanto, nada de neve no Espírito Santo, mas... Quem sabe?

IMPACTOS DA ONDA DE FRIO NO ES