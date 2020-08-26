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"Areal"

Com ventania, areia da praia toma conta de avenida na orla de Vila Velha

Rajadas de vento intensas na madrugada desta quarta-feira (26) levaram grande quantidade de sedimento para a pista. Funcionários da prefeitura encheram muitos carinhos na limpeza feita nesta manhã

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 09:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 09:46
Vila Velha
Funcionários da Prefeitura de Vila velha tiveram trabalho para retirar a areia da pista na manhã desta quarta-feira (26) Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A ventania ocorrida na madrugada desta quarta-feira (26) na orla de Vila Velha, na Grande Vitória, fez com que um trecho asfáltico da Avenida Estudante José Júlio de Souza (Beira-Mar) parecesse estrada de terra. Foram vários pontos em que a areia da praia foi parar no meio da pista, mas foi na altura do bairro Itapuã que o "areal" se formou em maior quantidade.
Desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira, funcionários da Prefeitura de Vila Velha enchiam carrinhos de mão com a areia retirada da pista, visto que a presença do sedimento em meio à faixa de rolamento atrapalha a circulação dos veículos. No caso dos ciclistas, o material pode até causar acidentes, já que a areia facilita que a bicicleta derrape mais facilmente, pois diminuiu o atrito com o chão.
Para quem se exercita com caminhadas e corridas no calçadão, a combinação areia e vento é incômoda e pode levar o sedimento aos olhos de quem passa pela área afetada.
Com ventania, areia da praia toma conta de avenida na orla de Vila Velha

ALERTA

A explicação para que essa areia toda parasse na pista se deve à atuação do ciclone subtropical no mar capixaba, especialmente no litoral Sul, desde a última segunda-feira (24). O fenômeno causa ventos que podem chegar até aos 80 km/h, que se deslocam em direção ao continente em forma de rajadas intensas e constantes.
Tempo em Vila Velha
O mar está agitado em todo o litoral capixaba desde o último final de semana Crédito: Vitor Jubini
Por conta disso, muitos institutos climáticos e meteorológicos como o Incaper, Inpe e até mesmo a Marinha do Brasil alertaram para a ocorrência dos ventos, que provocam agitação forte no mar, com ondas de até 2,5 metros na costa, e até 5 metros de altura em alto-mar.
Nestas condições, a navegação torna-se mais perigosa visto a força da ondulação. A Marinha desaconselha embarcações a entrarem na água e também a prática de esportes marítimos. O alerta em relação ao ciclone subtropical é válido até por volta das 22h desta quarta-feira.

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