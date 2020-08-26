Funcionários da Prefeitura de Vila velha tiveram trabalho para retirar a areia da pista na manhã desta quarta-feira (26) Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Avenida Estudante José Júlio de Souza (Beira-Mar) parecesse estrada de terra. Foram vários pontos em que a areia da praia foi parar no meio da pista, mas foi na altura do bairro Itapuã que o "areal" se formou em maior quantidade. A ventania ocorrida na madrugada desta quarta-feira (26) na orla de Vila Velha , na Grande Vitória , fez com que um trecho asfáltico daparecesse estrada de terra. Foram vários pontos em que a areia da praia foi parar no meio da pista, mas foi na altura do bairro Itapuã que o "areal" se formou em maior quantidade.

Desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira, funcionários da Prefeitura de Vila Velha enchiam carrinhos de mão com a areia retirada da pista, visto que a presença do sedimento em meio à faixa de rolamento atrapalha a circulação dos veículos. No caso dos ciclistas, o material pode até causar acidentes, já que a areia facilita que a bicicleta derrape mais facilmente, pois diminuiu o atrito com o chão.

Para quem se exercita com caminhadas e corridas no calçadão, a combinação areia e vento é incômoda e pode levar o sedimento aos olhos de quem passa pela área afetada.

Your browser does not support the audio element. Com ventania, areia da praia toma conta de avenida na orla de Vila Velha

ALERTA

A explicação para que essa areia toda parasse na pista se deve à atuação do ciclone subtropical no mar capixaba, especialmente no litoral Sul, desde a última segunda-feira (24). O fenômeno causa ventos que podem chegar até aos 80 km/h, que se deslocam em direção ao continente em forma de rajadas intensas e constantes.

O mar está agitado em todo o litoral capixaba desde o último final de semana Crédito: Vitor Jubini

2,5 metros na costa, e até 5 metros de altura em alto-mar. Por conta disso, muitos institutos climáticos e meteorológicos como o Incaper Inpe e até mesmo a Marinha do Brasil alertaram para a ocorrência dos ventos, que provocam agitação forte no mar, com ondas de aténa costa, e atéde altura em alto-mar.