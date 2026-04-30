Acidente com caminhão deixa motorista preso às ferragens na BR 482, em Alegre

Um motorista ficou preso às ferragens após um acidente com um caminhão carregado com chapas de granito, na noite de quarta-feira (29), na BR 482, nas proximidades do distrito de Celina, em Alegre, na Região do Caparaó do Espírito Santo.





Segundo o Corpo de Bombeiros, um militar da corporação que retornava do serviço prestou os primeiros socorros à vítima e conseguiu conter pequenas hemorragias.





Durante a avaliação, os bombeiros constataram que o condutor estava preso às ferragens e havia suspeita de fratura no fêmur. Após o resgate, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou a vítima a uma unidade hospitalar da região. O motorista do caminhão não se feriu.





A reportagem procurou a Polícia Militar para saber as causas do acidente, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.