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Incêndio atinge área de pasto em Boa Esperança, no Norte do ES

Área de cerca de 100 hectares, o equivalente à 140 campos de futebol, já foi consumida pelo fogo, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Veja vídeos

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 19:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2020 às 19:52
Um incêndio atingiu uma região de pasto na zona rural do município de Boa Esperança, no Norte do Estado, neste sábado (19). De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma área de aproximadamente 100 hectares já foi consumida pelo fogo, o equivalente a cerca de 140 campos de futebol. Os militares ainda estão no local tentando combater as chamas.
A equipe foi chamada por volta das 12h30 e três militares atuam, com os proprietários da área, utilizando bombas costais e abafadores, para tentar apagar o fogo. 
A ocorrência segue em andamento. Assim que houver mais informações, este texto será atualizado.

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