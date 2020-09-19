Incêndio atinge área de pasto em Boa Esperança, no Norte do ES

Um incêndio atingiu uma região de pasto na zona rural do município de Boa Esperança, no Norte do Estado, neste sábado (19). De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma área de aproximadamente 100 hectares já foi consumida pelo fogo, o equivalente a cerca de 140 campos de futebol. Os militares ainda estão no local tentando combater as chamas.
A equipe foi chamada por volta das 12h30 e três militares atuam, com os proprietários da área, utilizando bombas costais e abafadores, para tentar apagar o fogo.
A ocorrência segue em andamento. Assim que houver mais informações, este texto será atualizado.