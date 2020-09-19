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Queimadas

Bombeiros combatem focos de incêndio em municípios do Sul e do Caparaó

Queda de fio da rede elétrica provocou um incêndio no interior de Castelo. Em Ibitirama, fogo atingiu duas plantações de eucalipto

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 18:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2020 às 18:41
Incêndio em Limoeiro, comunidade do interior de Castelo, foi controlado com abafadores pelos militares Crédito: Divulgação/ Bombeiros
Três queimadas em vegetação foram registradas pelo Corpo de Bombeiros entre esta sexta-feira (18) e o sábado (19). Uma delas aconteceu em Castelo, no Sul do Espírito Santo, e chegou próximo a residências. Os outros focos de incêndio foram combatidos em Ibitirama, na região do Caparaó.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio em Limoeiro, comunidade do interior de Castelo, aconteceu às 19h30. O fogo se alastrou por um morro, chegando próximo à mata nativa e a uma plantação de café. Com enxadas e abafadores, os militares impediram que as chamas alcançassem as casas da região.

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O incêndio começou após a queda de um fio de alta tensão, o que provocou um curto-circuito. Além dos bombeiros, uma equipe da EDP também foi acionada para restabelecer a energia elétrica na comunidade. 

IBITIRAMA

Em Ibitirama, na localidade conhecida como São Francisco, o fogo atingiu uma plantação de eucaliptos. Os bombeiros foram acionados na tarde de sexta e terminaram o combate por volta das 22h.
Fogo na localidade conhecida como São Francisco: chamas consumiram parte da vegetação Crédito: Divulgação/ Bombeiros
Porém, na manhã deste sábado, novos focos apareceram, em outra comunidade rural. Em Pratinha, o incêndio também atingiu uma plantação de eucaliptos e seguiu para uma matinha da propriedade particular. O fogo foi controlado antes de atingir uma área de preservação.
Em Pratinha, o incêndio também atingiu uma plantação de eucaliptos Crédito: Divulgação/ Bombeiros

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