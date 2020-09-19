Bombeiros combatem focos de incêndio em municípios do Sul e do Caparaó

Incêndio em Limoeiro, comunidade do interior de Castelo, foi controlado com abafadores pelos militares Crédito: Divulgação/ Bombeiros

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio em Limoeiro, comunidade do interior de Castelo, aconteceu às 19h30. O fogo se alastrou por um morro, chegando próximo à mata nativa e a uma plantação de café. Com enxadas e abafadores, os militares impediram que as chamas alcançassem as casas da região.

O incêndio começou após a queda de um fio de alta tensão, o que provocou um curto-circuito. Além dos bombeiros, uma equipe da EDP também foi acionada para restabelecer a energia elétrica na comunidade.

IBITIRAMA

Em Ibitirama, na localidade conhecida como São Francisco, o fogo atingiu uma plantação de eucaliptos. Os bombeiros foram acionados na tarde de sexta e terminaram o combate por volta das 22h.

Fogo na localidade conhecida como São Francisco: chamas consumiram parte da vegetação Crédito: Divulgação/ Bombeiros

Porém, na manhã deste sábado, novos focos apareceram, em outra comunidade rural. Em Pratinha, o incêndio também atingiu uma plantação de eucaliptos e seguiu para uma matinha da propriedade particular. O fogo foi controlado antes de atingir uma área de preservação.