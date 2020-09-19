Pantanal: em vez de apagar fogo, Brasil cria cortina de fumaça

A fumaça de um incêndio sobe no ar enquanto as árvores queimam entre a vegetação no Pantanal Crédito: Amanda Perobelli/REUTERS/Folhapress

Os números são estarrecedores. De janeiro até agora, já são mais de 2,9 milhões de hectares atingidos pelo fogo no Pantanal , uma destruição que equivale a 63% de todo o território do Espírito Santo ou 311 vezes a área da Capital, Vitória Amazônia e cerrado também ardem em chamas, mas instituições científicas ainda lutam para provar o óbvio às autoridades: que o fogo existe. É uma mudança radical de postura. De líder mundial nas negociações por preservação, palco de importantes conferências como a Eco 92 e a Rio+20, o Brasil agora alinha-se a países que negam os impactos da ação humana nas mudanças climáticas.

Se a tragédia ecológica não é suficiente para um ajuste nos rumos do país, tampouco as ameaças de corte de investimentos internacionais parecem surtir efeito. Desde o ano passado, índices históricos de desmatamento e queimadas têm devastado não apenas o ecossistema, mas também a imagem do Brasil no exterior. E reputação arranhada, no mundo globalizado, significa perda de dinheiro.

A mais recente pressão veio da França. O país, que já era reticente, manifestou-se ontem formalmente contra o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. A gestão de Emmanuel Macron engrossa o coro dos descontentes, que colocam em risco a economia nacional. Ainda nesta semana, carta-aberta de oito países europeus, enderaçada ao vice-presidente Mourão, fez duras críticas à política ambiental brasileira, a exemplo de movimento realizado em junho, quando fundos globais que administram cerca de R$ 20 trilhões em ativos já haviam cobrado soluções do governo, ao manifestaram elevação dos riscos operacionais e regulatórios nos negócios com o Brasil.

O Brasil colhe o que planta. Levantamento da BBC News Brasil apontou que o Ibama reduziu quase à metade o ritmo das fiscalizações em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Já estudo do Observatório do Clima concluiu que o Ministério do Meio Ambiente não gastou nem 1% do dinheiro destinado a programas de preservação.